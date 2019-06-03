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Опасные развлечения: под Ровно 5-летний мальчик погиб в собственном дворе

STYLERПроисшествия    03.06.2019 - 09:07
Опасные развлечения: под Ровно 5-летний мальчик погиб в собственном дворе
Ребенок погиб под пеноблоками в Ровенской области (фото: РБК-Украина)

Ребенок играл возле дома без присмотра взрослых

Пятилетний ребенок погиб под завалами пеноблоков, которые были сложены на дворе. Трагическое происшествие случилось в селе Большие Цепцевичи Владимирецкого района Ровенщины. Об этом сообщает управление нацполиции в области.

ЧП произошло 31 мая около 14:00. Следствием предварительно установлено, что мальчик играл во дворе возле дома, где были сложены стройматериалы. Ребенок решил залезть на кучу пеноблоков, однако они рухнули и придавили малыша.

Мальчика срочно доставили в ближайшее медицинское учреждение, где врачи пытались его спасти. Однако во время операции ребенок умер.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство с пометкой "бытовой несчастный случай").

Опасные развлечения: под Ровно 5-летний мальчик погиб в собственном дворе

Ребенок погиб под пеноблоками в Ровенской области (фото: pixabay.com)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Переяслав-Хмельницком пьяные полицейские решили поупражняться в стрельбе по бутылкам, но попали в голову пятилетнему мальчику, который играл неподалеку.

Напомним, в Запорожье 33-летний мужчина зарубил топором свою 25-летнюю жену и повесился. Позже выяснилось, что мужчина пытался повесить и двухлетнего сына, но веревка порвалась, малыш выжил и почти два дня пробыл в квартире с мертвыми родителями.

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