Опасные морозы, дожди и шквалы: синоптики назвали дату ухудшения погоды

Погода в Украине в понедельник, 20 апреля, будет сопровождаться сильными заморозками в ночное время. Также ожидаются похолодания в течение дня. В среднем, температура по стране упадет на 2-3 градуса. Восточные и южные регионы в Украине зальет дождями. При этом ожидаются шквалы ветра.

Как сообщается, в понедельник в Украине ожидается похолодание как в дневное, так и в ночное время. Средняя температура по стране будет держаться на уровне +9… +13 градусов. При этом теплее всего будет традиционно на юге страны, где термометры покажут +13… +17 градусов. Такой прогноз на 20 апреля опубликовали синоптики Укргидрометцентра.

В ночное время синоптики прогнозируют снижение уровня тепла в среднем до +3… +5 градусов. При этом в западных, северных и некоторых центральных областях ожидаются опасные заморозки – до +1… -3 градусов.

Погода в Украине 20 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

"Ночью 20 апреля в западных, северных и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3 ° (II уровень опасности - оранжевый)", - говорится в метеорологическом предупреждении.

Дожди ожидаются в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской и Симферопольской областях. В остальных регионах – ясная погода с переменной облачностью. При этом синоптики предупреждают о шквалах ветра до 7-12 м/с.

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