ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Опасные игры: в Черкассах 12-летний ребенок едва не погиб из-за магнитных шариков

Черкассы, Понедельник 25 января 2021 19:45
Опасные игры: в Черкассах 12-летний ребенок едва не погиб из-за магнитных шариков
В Черкассах врачи спасли ребенка, который проглотил магнитные шарики (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Черкассах 12-летний мальчик хотел провести эксперимент и самостоятельно сделать себе эндоскопию. Для этого он по собственной воле проглотил 25 магнитных шариков из конструктора. Ребенка немедленно госпитализировали, так как опасные игры поставили под угрозу его жизнь и здоровье.

Как рассказали в сюжете "Сегодня. Новости", мальчик объяснил врачам, что хотел провести себе эндоскопию и для этого проглотил магниты. В больнице медики сначала пытались протолкнуть шарики твердой пищей, а потом эндоскопом. Но все эти манипуляции не дали результата и пришлось проводить хирургическую операцию.

Хирурги удалили все 25 шариков, и мальчик чувствует себя после операции хорошо. Ребенку сделали рентгенографию и выяснилось, что одна часть магнита легла в складку желудка, а потом сомкнулась с противоположной стороны с другой частью магнитов.

"Со слов парня, он хотел сделать себе так называемую эндоскопию (способ осмотра полостей человеческого тела при помощи эндоскопа). Он раскрыл рот, посмотрел и выпустил магниты. Они достигли ротовой полости и наступил акт глотания", - объяснил заведующий хирургическим отделением Анатолий Шкляр.

В Черкассах ребенок проглотил 25 магнитных шариков в качестве эксперимента

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве патрульный бросился на помощь ребенку, который провалился в ледяную воду на озере.

А также рассказывали о том, что украинские хирурги спасли малышку, которая вдохнула гвоздь.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь врачихирургспасателипреступления

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь