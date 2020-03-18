Опасные астероиды станут незаметными из-за спутников Маска: ученые бьют тревогу

Опасные для Земли астероиды могут стать незаметными для ученых из-за интернет-спутников Starlink компании Илона Маска SpaceX, которые препятствуют выявлению небесных тел в космосе.

Астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики Джонатан Макдауэлл обратил внимание на тревожную ситуацию в своем исследовании о влиянии мега-созвездия широкополосного сервиса этих спутников на различные обсерватории. Об этом передает Cnet со ссылкой на в статью ученого в Astrophysical Journal Letters..

Отмечается, что SpaceX стремится запустить 12 тысяч спутников на низкой околоземной орбите в течение следующих нескольких лет, что может существенно повлиять на отслеживание учеными околоземных астероидов.

Ряд астрономов и астрономических организаций выразили свою обеспокоенность тем, что рост огромных спутниковых созвездий, во главе с планом Starlink по развертыванию до 42 тысяч спутников в долгосрочной перспективе, будет мешать научным наблюдениям космоса.

Почти сразу после того, как SpaceX начал запуск спутников в 2019 году, обычные наблюдатели за небом и профессиональные астрономы были поражены яркими лучами света в сумеречном небе и в поле зрения крупных телескопов.

И яркость, и огромное количество спутников - не только от SpaceX, но и от таких конкурентов, как OneWeb, - создают проблему для астрономов.

"Поиски околоземных астероидов включают наблюдения, сделанные в сумерках, когда спутники освещаются круглый год", - пишет Макдауэлл в своей статье.

Ученый смоделировал, сколько спутников из созвездия в 12 тысяч (FCC уже одобрило SpaceX для этого большого количества спутников) будет освещено солнцем и над горизонтом из трех разных широт на Земле и летом, и зимой.

"Мы видим, что несколько сотен спутников находятся над горизонтом в любое время ночи; во время зимних сумерек и всей летней ночи большинство из них освещены", - обратил он внимание.

В компании SpaceX уже прокомментировали ситуацию, хотя и не сразу. По словам Илона Маска, компания будет работать с астрономами, чтобы убедиться, что Starlink не влияет на научные открытия.

В SpaceX работали с различными астрономическими группами над возможными решениями и различными способами модификации спутников, чтобы сделать их менее "отражающими".

Между тем, компания продолжает выпускать новые партии шлюзов данных на орбите каждые несколько недель.

Как сообщалось ранее, астероид гигантских размеров приближается к Земле, и эксерты NASA считают, что если такой космический объект упадет на нашу планету, он может полностью уничтожить цивилизацию.

Напомним, недавно при помощи искусственного интеллекта в NASA удалось обнаружить 11 астероидов, потенциально опасных для Земли.