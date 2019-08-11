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Что стоит знать о соцсетях? Комаровский сделал важное заявление


Доктор Комаровский рекомендует родителям более тщательно следить за действиями ребенка

Евгений Комаровский, который нередко дает важные советы родителям касательно ухода за детьми, рассказал, чем опасны социальные сети и как минимизировать данный риск. Об этом эксперт рассказал на YouTube-аккаунте.

Комаровский отмечает, что дети разбираются в социальных сетях намного лучше, чем родители, однако именно мама и папа обязаны обеспечить детскую безопасность.

"Общение в сети несет в себе определенный риск. Риск того, что в сеть попадает личная информация о вашей семье: адреса, явки, пароли, телефоны, данные кредитных карточек. И вообще просто тот факт, что вы сейчас отдыхаете на море всей семьей и дом пустой - заходи кто хочешь!" - говорит доктор.

Комаровский рассказал о социальных сетях

Именно поэтому эксперт советует родителям разобраться и выяснить, как работают программы родительского контроля, которые позволяют контролировать жизнь ребенка в социальной сети.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

К слову, Уляна Супрун рассказала, что набор веса не всегда зависит от человека. Также и. о. министра здравоохранения поведала о правильном похудении, которое не навредит здоровью.

Также мы писали о том, что доктор Комаровский ответил на вопрос о том, может ли бешенство передаваться от зараженного человека к другому человеку. 

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