Опасны при коронавирусе: названы лекарства, которые могут усугубить состояние

Коронавирус 2020 заразил уже более 156 тысяч человек по всему миру. При этом 5 833 человека скончались, 73 968 – вылечились. Здоровье больных коронавирусом может ухудшиться при лечении противовоспалительными препаратами, включая ибупрофен и кортизон.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран на своей странице в Twitter. По его словам, данные препараты могут осложнить течение болезни. Поэтому он рекомендует для снижения высокой температуры принимать парацетамол.

"Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты или сомневаетесь, то проконсультируйтесь со своим врачом", – написал Веран.

Напомним, что украинцам рассказали, что делать и куда обращаться при заражении коронавирусом. Директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолий Вершигора отметил, что в первую очередь необходимо позвонить своему семейному врачу и рассказать о симптомах.

Врачу также необходимо рассказать, посещал ли заболевший одну из стран, в которой подтверждено заражение COVID-19. Если симптомы незначительные, то достаточно самоизоляции. При этом нужно сидеть дома, и не ходить по магазинам и на работу.

Мы также писали о том, что коронавирус может оказать негативное влияние на экономическую ситуацию в Украине. Пи этом также могут подорожать продукты, которые завозят к нам в страну, из-за колебания курса доллара.