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Опасная погода в Украине: спасатели рассказали, как вести себя в грозу

Фото: в ГСЧС рассказали о правилах поведения в грозу (facebook.com/UkrHMC)
Автор: Владимир Костырин

В Украине солнечная погода чередуется пасмурной с грозовыми дождями, а в некоторых областях синоптики предупреждают о граде и шквалах. Во время опасных метеорологических условий спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды, и дали полезные советы о поведении в грозу.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram-канале.

Как вести себя в грозу: правила

  • если вы находитесь дома - закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
  • на улицах в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
  • не прячьтесь под высокие деревья, особенно растущие одиноко;
  • избегайте металлических конструкций, уличных фонарей, опор электропередач;
  • если вы в лесу - держитесь места, где растут низкие деревья;
  • если вы в поле - лучше присесть в яму или траншею, так как тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
  • находясь в горах, избегайте разных выступов и повышений;
  • не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в том числе и мобильниками;
  • правила на воде - в водоемах купаться во время грозы нельзя, а если вы уже в лодке и видите, что приближается ненастье, то следует поскорее направляться к берегу.

Ранее сообщалось, что 1 июня под Ровно в 38-летнюю женщину попала молния во время грозы, и сейчас она в больнице в критическом состоянии. Как объяснили медики, после получения удара пострадавшая включила телефон и сама вызвала "скорую помощь".

Напомним, что согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек. К сожалению, в Украине также происходят трагические случаи.

Также мы писали, что в прошлом году под Черкассами молния убила двух людей, которые нарушили элементарные правила безопасности.

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ГСЧСправила поведенияНепогода в Украине