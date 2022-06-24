Опасная погода в Украине: спасатели рассказали, как вести себя в грозу

В Украине солнечная погода чередуется пасмурной с грозовыми дождями, а в некоторых областях синоптики предупреждают о граде и шквалах. Во время опасных метеорологических условий спасатели призывают не пренебрегать правилами безопасности во время непогоды, и дали полезные советы о поведении в грозу.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины в Telegram-канале.
Как вести себя в грозу: правила
если вы находитесь дома - закройте все окна и двери, в помещении не должно быть сквозняка;
на улицах в случае штормового предупреждения не паркуйте авто под деревьями или высокими конструкциями;
не прячьтесь под высокие деревья, особенно растущие одиноко;
если вы в лесу - держитесь места, где растут низкие деревья;
если вы в поле - лучше присесть в яму или траншею, так как тело должно иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей;
находясь в горах, избегайте разных выступов и повышений;
не пользуйтесь электроприборами во время грозы, в том числе и мобильниками;
правила на воде - в водоемах купаться во время грозы нельзя, а если вы уже в лодке и видите, что приближается ненастье, то следует поскорее направляться к берегу.
Ранее сообщалось, что 1 июня под Ровно в 38-летнюю женщину попала молния во время грозы, и сейчас она в больнице в критическом состоянии. Как объяснили медики, после получения удара пострадавшая включила телефон и сама вызвала "скорую помощь".
Напомним, что согласно данным статистики, ежегодно в мире от удара молнии погибают до 3 тысяч человек. К сожалению, в Украине также происходят трагические случаи.
Также мы писали, что в прошлом году под Черкассами молния убила двух людей, которые нарушили элементарные правила безопасности.