Опасная находка в Чернобыле: пострадать могут тысячи украинцев

Жуткая находка в Чернобыле (Коллаж РБК-Украина)

В зоне отчуждения Чернобыля нашли поля, на которых выращивают сельскохозяйственные культуры

В Чернобыльской зоне обнаружили опасную находку. На загрязненных радиацией территориях нашли сельскохозяйственные поля, на которых выращивают кукурузу, сою и подсолнечник. Эти культуры потом нелегально вывозят из Чернобыля и продают.

Как рассказал Уполномоченный президента по вопросам земельных отношений Роман Лещенко в комментарии для издания "Сегодня", поля были обнаружены с помощью спутников. Он отметил, что там работают "черные" аграрии.

"Ситуация с ними вышла из-под контроля. Хотим через СМИ передать привет "черным" аграриям, которые работают в первой, второй и третьей зоне отчуждения. С помощью спутниковых систем мы видим, что они выращивают с нарушением всех законодательных норм подсолнечник, кукурузу, сою. Все в тени, расчет – наличкой, весь этот урожай собирают и вывозят", - рассказал Лещенко.

Он добавил, что из культур, которые выращены в зараженной зоне, производят подсолнечное масло и они попадают на рынки Украины.

"Конечно. Поверьте, до этих черных аграриев мы тоже доберемся. Теневой оборот зерна – это, к сожалению, не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. Масштабы теневого оборота колоссальны", - добавил Уполномоченный и отметил, что в документах владельцы этих земель быстро исчезают.

"Когда мы делали аудит, то по документам оказалось, что у этой земли нет хозяев. Сразу все исчезают. Таких дельцов могут остановить только аудит земель и определение правового статуса", - объяснил Лещенко.

Ситуацию с незаконными полями в Чернобыле прокомментировала и новый руководитель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Екатерина Павлова.

"Я две недели тому назад заступила на должность. За это время уже успела открыть очень много "ящиков Пандоры". Если есть такая информация, то я обязательно ознакомлюсь с ней. Не могу сказать сейчас, что этого нет, потому как я на новой должности 2 недели. Будем разбираться. Я в шоке. Что касается леса, то, возможно речь идет о противопожарных разрывах, которые создаются согласно плану лесопользования. Обязательно свяжусь с Романом Лещенко, чтобы сообща решать эту проблему. Будем расследовать", - сказала Павлова.