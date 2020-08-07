Опасная Хорватия: украинская туристка рассказала о своем путешествии в эту страну

Хорватия находится в "красном" списке стран для туристов. А это значит, что после возвращения из этой страны нужна будет двухнедельная самоизоляция или тест на коронавирус. Несмотря на то, что количество инфицированных в этой стране все еще высоко, Хорватия разрешила посещение для путешественников.

Туристка из Украины рассказала о своих впечатлениях после посещения Хорватии. Она отметила, что в стране спокойно относятся к туристам и не предпринимают чрезмерных мер предосторожности в связи с пандемией. Об этом украинка рассказала для "Українських новин".

В конце июля Анна вместе с мужем отправились в Хорватию на автомобиле. Им пришлось пересечь также границу Венгрии.

"Единственное, что поменялось в связи с карантином, так это требование обязательного теста на коронавирус, поскольку Хорватия тоже вошла в красную зону. Тест требовали только на венгерской границе. Также стоит отметить, что машин было достаточно много, больше, чем ожидалось, все-таки красная зона", - рассказала Анна.

Возвращалась Анна в начале августа и на границе было намного больше народа. По дороге в Хорватию путешественники прошли венгерскую и хорватскую границы за три часа, и, по их словам, это было довольно быстро.

"Когда мы возвращались назад, то машин было в два раза больше, мы простояли на границе более 7 часов", - добавила туристка.

Тест на коронавирус обошелся путешественникам в 1500 гривен, они его делали в частной лаборатории One Love.

"На венгерской границе нам замеряли температуру, но на этом все наши коронавирусные проверки закончились. Так самое интересное, что на обратном пути, нам вообще ни на одной из границ не замеряли температуру, а при въезде в Украину, некоторые пограничники вообще были без масок", - рассказала туристка.

Она сообщила, что отдыхали они в городе Кленовица. Там мало отдыхающих, а к коронавирусным ограничениям и правилам там относятся очень спокойно. Почти все заведения в Кленовице открыты, и туристы говорят, что если бы не тесты на границах, то больше ничего не говорит о пандемии. В ресторанах нет антисептиков или дезинфекторов, персонал не ходит в масках или специальной экипировке.

"Однажды мы с мужем пошли в ресторан морепродуктов, я удивилась, но там официанты общаются с тобой без масок, без перчаток, то есть дезинфекции вообще ноль", – рассказала Анна и добавила, что в ресторанах не проводят регулярных уборок.

"Единственное, где я увидела соблюдение таких правил, так это в магазинах, ТРЦ, где запускали в масках, и по 2-3 человека, если это небольшой супермаркет, но на этом все", - отметила украинка.

Людей на пляжах в Кленовице немного, но в самом городке туристы есть.

"Мы не снимали отель, мы отдыхали в апартаментах, потому были отделены, считай, от всех остальных, но на пляжах, если ты спросишь, людей нет. Причем мы объездили разные места, которые были предназначены для купания, но в сравнении с нашей Одессой, пляжи пустуют", – поделилась девушка.

Она отметила, что возможно, пара попала в такой период, так как на границах было очень много людей, когда они возвращались.

"Мы уехали 1 августа, и у меня там остались отдыхать знакомые. Так вот, по их словам, туристов действительно прибавилось, поскольку, потеплела вода, и люди поняли, что все не так страшно, как об этом говорят, да и если у тебя есть тест, то тебя без проблем пропустят", – добавила туристка.

Напомним, ранее мы писали о том, что для украинцев открыли границы уже 38 стран.

А также мы рассказывали о том, что делать, если отменили тур и отпуск сгорел.