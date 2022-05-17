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Чем опасна свинка и как от нее защититься: медики назвали основные симптомы

Чем опасна свинка (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

Свинка (эпидемический паротит) чаще всего встречается у детей в возрасте 5-15 лет. Болезнь особенно опасна своими осложнениями.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Как передается паротит

Вирусная инфекция характеризуется мучительным опуханием одной или двух околоушных желез. Врачи сообщают, что вирус передается воздушно-капельным путем, то есть во время кашля, чихания и через близкий контакт между людьми.

В чем опасность паротита

Паротит опасен своими осложнениями:

  • орхит (воспаление яичек);
  • мастит (воспаление молочной железы);
  • отит (воспаление среднего уха);
  • менингит (воспаление оболочек слизистой железы);
  • энцефалит (воспаление головного мозга);
  • панкреатит (воспаление поджелудочной железы).

Какие симптомы

  • воспаление и отек околоушных, подчелюстных и подъязычных слюнных желез;
  • высокая температура;
  • астения;
  • головная боль;
  • бессонница.

Медики говорят, что не существует специфического лечения от паротита, единственная защита - вакцинация.

В Украине прививки от паротита проводятся дважды:

  • в 1 год вводят первую дозу вакцины;
  • в 6 лет вводят вторую дозу.

В частности, прививка проводится трехкомпонентной вакциной КПК, что обеспечивает иммунитет сразу от трех заболеваний: кори, паротита и краснухи.

Отмечается, если ребенок пропустил какую-то дозу по графику, обратитесь к врачу и как можно эффективнее нужно наверстать пропущенные прививки.

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