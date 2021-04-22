В ООН разнесли Россию за этноцид коренных народов: "Москва уничтожает удмуртов, башкир и других"

Из-за внутренней политики России некоторые коренные народы на территории этого государства оказались на грани исчезновения. Это ни что иное как этноцид со стороны Кремля.

С такими обвинениями в адрес Москвы на ХХ сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов выступил инязор (главный старейшина) эрзянского народа Сыресь Боляень, пишет в Facebook сотрудник Украинского института национальной памяти Павел Подобед.

"За последние 30 лет эрзя из миллионной нации превратились в небольшую этническую группу, на грани полного исчезновения. Без войны, без эпидемий и принудительных депортаций. В похожей ситуации оказались наши соседи по региону Идель-Урал: мокша, удмурты, мари, чуваши, башкиры и даже татары. Народам России запрещено иметь собственные политические партии, университеты или учиться в школах на родном языке. Только танцы в национальных костюмах. Тот, кто борется за права своего народа - преследуется полицией как экстремист или подвергается принудительному психиатрическому лечению как сумасшедший", - сказал Боляень.

Заметим, что его доклад стал первой речью на официальном мероприятии ООН, произнесенной на эрзянском языке. Кроме того, за спиной докладчика находились два флага - Украины и национальный флаг эрзян.

Во время своего выступления инязор призвал международное сообщество усилить давление на РФ.

"Эрзя могут выжить в пандемию коронавируса, но не могут выжить в Российской Федерации. Только международное давление на Москву способно уберечь нас от последней фазы этноцида", - подчеркнул он и передал секретариату Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов заявление о нарушении прав коренных народов в России.

Скриншот из выступления представителя эрзя в ООН (facebook.com/pavlo.podobed)

В свою очередь, комментируя выступление Боляеня, Подобед отметил: "важно, чтобы Украина развивала подобные инициативы".

"Не только "глубокое беспокойство". Мы должны стать голосом и адвокатом тех, кто понесет гроб России в светлое будущее", - написал историк.