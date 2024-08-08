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Онук Ротару показався з оголеним торсом. Як після втечі з України змінився Анатолій Євдокименко

Ротару та її онуки (фото: instagram.com/sofiarotaru.official)
Автор: Поліна Іваненко

Онук співачки Софії Ротару - 30-річний Анатолій Євдокименко, на тлі повномасштабної війни РФ проти України "дивом" опинився за кордоном та майже нічого про себе не розповідає. Втім, нині він раптово показав, як змінився за цей час.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories, яка з'явилася в Instagram онука Ротару.

Як змінився Євдокименко

На новому відео онук Ротару похизувався м'язами. Музикант показався перед камерою з оголеним торсом.

Як зараз виглядає онук Ротару (скріншот)

30-річний музикант стрибав на скакалці. Помітно, що Анатолій займається спортом та схуд. Окрім цього, після втечі з України він почав "обростати" м'язами.

Втім, де саме нині він перебуває, чим займається та як взагалі він опинився за кордоном - онук Ротару не розповідає.

 

Що відомо про онука Ротару

Євдокименка та його батько на початку повномасштабної війни РФ проти України затримували під час спроби втечі за кордоном. Онук та син Ротару планували втекти на човні.

Втім, після цього музикант не став пояснювати свій вчинок. Але вже влітку 2022 року онук Ротару похизувався фото з Парижу. 

Онук Ротару (фото: instagram.com/shmn)

За кордоном Євдокименко продовжує займатися музикою. Він пише нові композиції. Ба більше, після цього онук Ротару давав інтерв'ю іноземним виданням. Але про втечу з України він не говорив, лише зазначив, що був "вимушений" покинути країну.

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