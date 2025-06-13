OnlyFans забанив відому порноакторку: хотіла встановити рекорд, а втратила мільйони

Причиною стала любов акторки до побиття сексуальних рекордів. Раніше вона прославилася, переспавши з 1057 чоловіками за день.

А тепер вирішила встановити ще екстремальніше досягнення - секс із 2 тисячами партнерів, який вона рекламувала як "петтінг-зоопарк".

Така забава не викликала прихильності в адміністрації платформи OnlyFans. Вони назавжди деактивували акаунт Бонні за порушення норм використання.

"Екстремальний контент порушує правила платформи. Це призводить до деактивації контенту або облікового запису... Ось чому було необхідно вжити таких заходів", - повідомили в компанії.

Бонні Блу (фото: instagram.com/onlybonnieblue)​​​​​​​

Це блокування позбавило 26-річну акторку щомісячного доходу у понад 600 тисяч фунтів стерлінгів, що дорівнює понад 33 мільйонам гривень. Вона отримувала такі гроші завдяки підписникам, які купували доступ до її контенту.

Це блокування стало першим гучним випадком після спроби OnlyFans повністю заборонити контент для дорослих у 2021 році. Тоді вони протрималися 6 днів.

Як відомо, творці платформи залишають собі 80% грошей, які приносять їхні підписки. Завдяки їм OnlyFans оцінюється у 8 мільярдів фунтів стерлінгів (понад 370 мільярдів гривень).

Бонні Блу та Лорд Девенпорт (фото: instagram.com/onlybonnieblue)

Сама акторка вже скасувала скандальну акцію після свого блокування. Вона долучилася до платформи у 2021 році, оскільки прагнула отримати новий досвід у житті.

Колись мріяла стати акушеркою, але покинула навчання і почала працювати в рекрутингу. Згодом вирішила продати дім та переїхати до Австралії.

Спочатку була вебкам-моделлю, потім перейшла у порноіндустрію. Увагу ЗМІ привернула минулого року, коли закликала "ледь повнолітніх" або студентів переспати з нею. Це викликало обурення в мережі.