Онкологию можно победить: ученые изобрели еще одно лекарство от рака

Онкологические заболевания являются причиной высокой смертности во всем мире и ученые многих стран регулярно проводят исследования в этой области и занимаются поиском новых лекарств, которые смогут победить рак.

На данный момент самым эффективным средством борьбы с раковыми опухолями является химиотерапия. Однако этот способ не всегда дает гарантированного результата, и имеет существенный недостаток – химия имеет высокую токсичность для всего организма.

Ученые разработали новые химические препараты от онкологии, в состав которых входит золото и эти лекарства будут менее токсичными. Об этом говорится в статье журнала Angewandte Chemie.

Новое лекарство разработали ученые из университета Эдинбурга, Шотландия. Для разработки они использовали золотую пыль и наночастицы серебра. Применение частиц металлов для лечения использовалось и ранее и было проведено множество исследований в данной области. Однако для лечения онкологии ранее эту технологию не использовали.

Наночастицы служат средством для удаления опухоли и выступают ориентиром для других препаратов, притягивая их в место опухолевого поражения. Также наночастицы металлов выступают в роли средства для доставки препаратов.

В ходе исследования специалисты обратили внимание, что золото ускоряет многие реакции в организме и именно это натолкнуло их на мысль о том, что наночастицы могут быть использованы для нового химиопрепарата. Наночастицы золота будут вводиться в организм человека и доставляться к опухоли. Составные части лекарства будут собираться только в очаге поражения.

"Мы открыли новые химические свойства у золота, о которых ранее не знали, и наши опыты показали, что этот металл можно применять для того, чтобы очень безопасно "включать" химиотерапию прямо внутри опухоли. В будущем устройства, вводящие частицы золота только в опухоль, могут заметно уменьшить силу побочных эффектов для остальных частей организма", - рассказал из один и авторов исследования, доктор Асир Унчити-Брочет.