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Онкология и бесплодие: питьевая вода может стать смертельным ядом

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 10:31
Онкология и бесплодие: питьевая вода может стать смертельным ядом
Вода может быть опасной для здоровья (фото: pixabay.com)

Кипяченая вода при определенных условиях становится смертельно опасной

Повторно кипяченая питьевая вода может быть очень вредной для здоровья человека. Если один раз прокипятить воду, она приносит пользу, поскольку смягчается. При кипячении на чайнике остается накипь, которая могла бы стать камнями в печени или почках. Но если перекипятить воду еще раз, она становится не только бесполезной, но и вредной, уверены ученые. Об этом пишет портал "Медицина и наука".

Кипячение воды также помогает обеззаразить воду и избавить ее от условно-патогенных энтеробактерий. Кроме того, после термической обработки из воды испаряется хлор.

Но если прокипятить воду второй раз или более, в ней формируются опасные соединения, которые повышают риск развития онкологических болезней. Также употребление повторно кипяченой воды может вызвать отравление из-за содержания в ней мышьяка. Его добавляют для уничтожения некоторых патогенов, а при повторном кипячении концентрация вещества увеличивается.

Опасность представляет также фтор - после второго и более кипячения он превращается во фториды. Эти соединения повышают риск женского бесплодия, а также влияют на умственное развитие детей.

Нитраты в воде при повторном кипячении превращаются в нитрозамины, которые повышают риск онкологических болезней.

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