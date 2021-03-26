Онкологи назвали самый опасный продукт питания из магазина

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что колбаса - єто канцероген. С тех пор это официально известно. Другие колбасные изделия - не исключение.

Иногда вы можете купить этот продукт, но старайтесь делать это крайне редко. Помните, что ее постоянное употребление опасно для здоровья из-за высокого содержания трансжиров.

Чем еще опасна колбаса

В любых колбасных изделиях обязательно присутствуют нитриты, так как без них производство колбасы невозможно в принципе. Изготовленная без применения нитритов колбаса будет опасной из-за возможности развития в ней возбудителя ботулизма.

Из всех видов колбас наиболее опасны копченые, полукопченые, варено-копченые колбасы и мясные гастрономические изделия, так как, помимо нитритов, они содержат также канцерогенные соединения из группы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при термическом разложении (пиролизе) древесины, используемой при копчении. Наиболее известное соединение из этой группы - бенз(а)пирен.