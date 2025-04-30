Онколог назвав сніданок для зниження ризику раку: їжте це щодня

Правильно підібраний сніданок може стати не лише джерелом енергії на весь день, а й важливим чинником у профілактиці онкологічних захворювань. Названо продукти, що знижують ризик розвитку раку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating well .

Що їсть на сніданок онколог

Онколог та гематолог Тінгтінг Тан рекомендує починати свій день зі сніданку, багатого на цільні зерна, фрукти та горіхи, які пов'язані зі зниженням захворюваності на різні види раку. Зокрема, лікар їсть вівсянку з чорницею та пеканом.

Генетика, вік та сімейний анамнез відіграють явну роль у ризику раку, але спосіб життя, такий як вибір їжі, також може мати вплив.

Дієта є важливим фактором профілактики раку, і це фактор, який ми можемо контролювати, на відміну від генетики.

Зв'язок між дієтою та раком, безсумнівно, дещо складний, але дослідники визначили дієту з низьким вмістом поживних продуктів, як фактор ризику розвитку раку.

Окрім здорового харчування, також важливо підтримувати свою вагу в здоровому діапазоні та бути фізично активним.

Цільнозернові продукти

Цільнозернові продукти, такі як овес, вважаються продуктами, що борються з раком, оскільки вони містять фітоестрогени, антиоксиданти та клітковину, які можуть допомогти знизити ризик онкологічних захворювань.

Овес також містить значну кількість клітковини, яка може бути корисною для здоров'я колоректальної кишки. Дослідження показують, що більше споживання клітковини пов'язане з нижчим ризиком розвитку колоректального раку.

Лише півсклянки цільнозернових вівсяних пластівців містить близько 5 г клітковини, а це приблизно 21% від добової норми клітковини.

Ягоди

Продукти з фітохімічними речовинами, які містяться в овочах, фруктах, бобах та горіхах, можуть уповільнювати ріст ракових клітин.

Чорниця багата на фітохімічну речовину під назвою антоціанін, який надає плодам насиченого синього кольору та може зменшити запалення та вільні радикали. Крім того, дослідження показали, що ягоди можуть бути пов'язані зі зниженням ризику раку.

Горіхи

Горіхи, такі як пекан або мигдаль, допомагають доповнити цей швидкий і легкий сніданок, пропонуючи корисні жири, клітковину та рослинний білок.



Вони також містять природні сполуки, які називаються поліфенолами, які можуть покращити здоров'я кишечника. Горіхи також мають протизапальну дію.

На додачу до всього, горіхи багаті на антиоксидантні сполуки, такі як вітамін Е, які можуть допомогти захистити організм від пошкодження клітин з часом.

Інші варіанти сніданку для зниження ризику раку

Шукаєте ще кілька ідей для сніданку, які можуть зменшити запалення, покращити здоров'я кишечника та підтримати загальне здоров'я.

Ось ще два рецепти, які варто спробувати: