Оніміння рук - не безневинний симптом. Ось на які серйозні хвороби воно вказує

На які хвороби може вказувати оніміння рук

"Якщо ця проблема виникає дуже рідко і ви знаєте її причину, наприклад, незручне положення під час сидіння чи сну, то це, в принципі, є варіантом норми. Проте якщо це відбувається на регулярній основі, то варто перевірити стан свого здоров’я, бо оніміння рук - це лише симптом", - пояснює лікар.

Власюк наводить хвороби, які можуть спричиняти оніміння рук.

Дефіцит калію та магнію може викликати оніміння, а брак вітаміну В12 - поколювання.

Деякі ліки можуть викликати оніміння як побічний ефект. Перечитайте інструкцію до препаратів, які приймаєте. Наприклад, причиною можуть бути деякі антисептичні препарати, антибіотики, препарати для серця і кров’яного тиску.

Міжхребцеві диски - подушечки, які діють як амортизатори між кожним хребцем хребта. Коли вони зміщуються, то можуть чинити тиск на нервові закінчення. І як наслідок руки німіють, може відчуватися слабість, біль у руках і ногах.

Хвороба Рейно - захворювання, коли кровоносні судини звужуються. Руки тоді німіють, стають холодними, блідими. Ці симптоми зазвичай проявляються на холод або під час стресу.

Синдром зап’ястного каналу - неврологічне захворювання, яке з’являється внаслідок здавлювання серединного нерва. Через повторювані дії, навіть через постійну роботу на клавіатурі, може відбуватися тиск на серединний нерв і розвиватися синдром зап’ястного каналу.

Високий рівень цукру у крові протягом тривалого періоду часу може призвести до пошкодження нервів, яке називається діабетичною невропатією. Вона може змусити німіти руки та ноги.

Щитоподібна залоза, коли виробляє недостатньо гормонів, виникає гіпотиреоз. Без лікування він може пошкоджувати нерви та викликати оніміння.

Втома у разі фіброміалгії може проявлятись через оніміння і поколювання, що поширюються на руки, ноги, обличчя. Інші симптоми фіброміалгії: депресія, проблеми з концентрацією і сном, головні болі, біль у животі.

Аутоімунне захворювання вовчак викликає запалення в багатьох органах і тканинах, зокрема в серці, легенях і нирках.

"Друзі, мотивую вас не ігнорувати такі симптоми та визначити в чому може бути проблема. Зверніться за допомогою, турбуйтесь про своє здоров’я та здоров’я близьких", - радить Власнюк.