"Они лютуют, они нас ненавидят": мариуполец рассказал об ужасах "фильтрации"

Что такое "фильтрация"

Сергей рассказал, что людей заводят в комнату, где начинается допрос, потом фотографируют, снимают отпечатки пальцев, сканируют документы. Потом остается ждать "приговора".

"Заводят в комнату, там сидит такой мальчик с такими "вумными" глазами и спрашивает меня: "А где вы работаете? А как? А как вы работаете?". Смотрит, поплывешь ты или нет. Я говорю: "Я профессор, работаю в универе". Далее вопрос: "а что вы преподаете? А сколько студентов? Ну хорошо", - рассказал 60-летний мариуполец.

С телефона надо удалять все

Оккупанты обязательно проверяют телефон, поэтому надо удалять все фото, переписки. Потому что это может стать поводом для пыток и расстрелов.

"Все смотрят: "Вотсап", "Вайбер" - месяц, второй месяц, до того. Поэтому все фото, все переписки, все это надо удалить", - говорит он.

Оккупант увидел в телефоне профессора фото студентов в военной форме, сделанные еще до войны.

"Ну вот и все, и пошло, и поехало: "Давайте, пройдем, да вы - засланный казачок. Мы тебя сейчас на подвал, потом в поле тебя выведем, расстреляем. Ты же с ними, ты - тоже военный, ты нас ненавидишь", - рассказал Сергей.

Сказал "Стреляйте" и молился

Мужчина добавил, что в машине у него были мать и дети. Он молчал и молился.

"Я молюсь Богу, вот и все. Говорю: "Ну стреляйте, тебе дадут героя России, что ты деда в 60 лет расстрелял, давай стреляй", - сказал Сергей.

На каждом блокпосту переворачивают вещи, проверяют все. На некоторых блокпостах чеченцы, дагестанцы, которые даже не понимают, что написано в украинском паспорте, но смотрят все равно. Такие блокпосты самые жесткие.

"Фильтрацию придумали в ДНР"

"Фильтрация" - это Мариуполь или Мангуш, или Никольское. "Фильтрацию" придумала "ДНР", они лютуют, они нас ненавидят. И такое слышал: "А если ты преподаватель, чему ты не научил студентов, что надо было "нациков","бандеровцев" убивать. Ты во всем виноват, что эта война... Ты - такой плохой преподаватель, тебя надо расстрелять", - добавил мариуполец.

Его пощадили, а вот с младшими мужчинами вели себя жестче. Их раздевали на морозе, смотрели наколки.

Напомним, что Мариуполь находится в осаде с начала марта, за город продолжаются бои.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил 21 апреля, что Россия создала вокруг заблокированного ею Мариуполя четыре "фильтрационных лагеря" для мужчин, находящихся в городе.