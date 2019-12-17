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Может она, может нет: в МВД сделали новое заявление об убийстве Шеремета

STYLERЖизнь    17.12.2019 - 15:34
Может она, может нет: в МВД сделали новое заявление об убийстве Шеремета
Юлия Кузьменко (фото: РБК-Украина)

В деле по убийству журналиста Павла Шеремета появились новые детали

Убийство Павла Шеремета было объявлено раскрытым более чем через три года после его совершения. Следствие задержало пять человек, которых называют причастными к взрыву автомобиля, в котором погиб украинский, российский и белорусский журналист. Недавно в МВД сделали новое заявление относительно причастности к убийству детского врача Юлии Кузьменко.

Отметим, что обвинение военных, медиков и волонтеров - Яны Дугарь, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и супругов Грищенко вызвало большой резонанс в обществе.

Артем Шевченко, спикер МВД, в комментарии "5 каналу" заявил, что объявленное подозрение Юлии Кузьменко не является остаточным выводом следствия.

"Все, что объявлено в подозрении... является предположениями. Может они подтвердятся в следствии, а может нет. Возможно, это была эта женщина, а может нет..." - заявил Шевченко.

При этом спикер МВД заявил, что подозреваемые не арестованы, они взяты под стражу.

Журналисты-расследователи отмечают, что экспертиза по делу об убийстве Павла Шеремета не содержит однозначных выводов, а подозрение фигурантам объявили на основании слабых выводов.

Относительно Юлии Кузьменко, которую назвали "закладчицей" взрывчатки, было проведено ряд экспертиз. Психологическая подтвердила, что детский врач могла быть киллером, портретная (на основании камер видеонаблюдения) не смогла дать однозначный ответ, экспертиза походки назвала доказательства "условно достаточными".

Журналисты "Следствие Инфо" ознакомились также с выводами британского эксперта. Он заявил, что женщина, делающая фото и видео накануне убийства (разведчица, которой назвали Яну Дугарь), женщина, закладывающая взрывное устройство, и та, что активировала бомбу, с существенной вероятностью один и тот же человек. Такие выводы могли поставить под сомнение версию следствия, поэтому их не обнародовали.

Расследование убийства Павла Шеремета (видео: YouTube/5 канал)

Стоит отметить, что появилась еще одна неожиданная версия гибели Павла Шеремета. Появилось предположение, что журналиста могли убить из-за бытовых мотивов, а не с целью "дестабилизации общественно-политической ситуации в стране". Напомним, такой мотив стал основным в расследовании.

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