"Он никогда не просил прощения": журналисты нашли мужчину, которого избил Медведчук

Печерский суд города Киева избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде содержания под домашним арестом. Выяснилось, что в юности Медведчук избил 15-летнего подростка Андрея Кричака и за это едва не угодил в тюрьму и был отчислен из университета.

Журналисты отыскали жертву Медведчука и побеседовали с ним. Об этом рассказали в программе " Право на владу " на телеканале "1+1".

В ноябре 1973 года Виктор Медведчук учился на юридическом факультете Киевского государственного университета. Он стал командиром комсомольского оперативного отряда народной дружины Ленинского райкома комсомола столицы УССР.

8 ноября во время дежурства с двумя членами оперативного отряда Медведчук избил 15-летнего Андрея Кричака. Сейчас мужчина живет в США, но он хорошо помнит, что произошло в тот день.

"Андрей, тогда еще 15-летний подросток вышел на улицу Пушкинскую, где он жил. Встретился с друзьями. Болтали, громко о чем-то говорили. На них обратила внимание комсомольская дружина. Подошли. Сделали замечание. Двое убежали, а Андрея они заломили и потащили разбираться, почему он так громко разговаривал. Подросток решил сопротивляться", - рассказала телеведущая Наталья Мосейчук.

"Его начали очень жестоко избивать. У него было сломано ребро. Виктор Медведчук, будучи на третьем курсе университета, резиновым пистолетом бил Андрея по голове", - говорится в сюжете программы.

Тогда Медведчуку светило два года тюрьмы и его отчислили из университета. Но через некоторое время его восстановили, и он продолжил свое обучение.

"Медведчук выкрутится или нет — не знаю, но если выкрутится, то Украине будет еще хуже. Это - темный человек. Он никогда не просил прощения за то, что он совершил. Я волнуюсь за то, что в Украине много таких, как Медведчук. Они имеют очень много сил и власти. А это — очень ошибочно. Украина должна защищать себя. Надо находить в себе силу и не вкладывать свою долю в руки людей, которые могут нести только горе", - прокомментировал ситуацию с Медведчуком Кричак.

Журналисты нашли мужчину, которого в юности избил Виктор Медведчук