Омолоджують шкіру та сприяють росту волосся: дієтолог назвала продукти, які повинні бути у раціоні

Жодний орган не працює окремо, а складається в єдину, злагоджену систему. Тому, те, як людина виглядає та її шкіра, залежить від того, які продукти вона їсть.
Про це РБК-Україна (проект Styler) повідомила лікар-дієтолог Ольга Малліані.
Експерт розповіла, що площа поверхні шкіри сягає 2-2,5 кв. метра.
Те, який вигляд ми маємо на сьогодні, на 20% залежить від генетики, а на 80% від способу життя. Тому важливу роль відіграє харчування.
Глікація - це такий процес, коли глюкоза необоротно зв'язується з білками, позбавляючи їх природних властивостей, роблячи їх нефункціонуючими.
"Тут яскравим прикладом може послужити колаген, який є найпоширенішим білком в організмі - основним білком у шкірі, кістках, хрящах, сухожиллях, зубах і серцево-судинній системі" - йдеться у повідомленні.
Тому саме глікація і є причиною появи зморшок на шкірі, веде до розвитку атеросклерозу, катаракти, деменції та безлічі інших захворювань. До того ж підвищене споживання швидких вуглеводів (солодощів, газованих напоїв, випічки, фруктових соків) посилює цей процес.
Важливо виключити такі продукти з раціону та мінімізувати вживання сильно засмажених або запечених до скоринки страв.
"Коли ми смажимо м'ясо на грилі, воно темніє, стає коричневим, бо формуються ці самі продукти глікації (білки зшиваються високою температурою). Коли ми його їмо, все одно, що смажимо себе зсередини", - додала Ольга Малліані.
Дієтолог назвала список продуктів, які повинні бути в раціоні, щоб скористатися їхніми потенційними косметичними та омолоджувальними властивостями. До того ж варто знати, які вітаміни і мікроелементи необхідні для підтримки здоров'я шкіри, волосся та нігтів. У список входять:
Дієтолог зазначила, що хотілося б, щоб усі ці корисні продукти засвоювалися організмом належним чином, а за це відповідає здоров'я шлунково-кишкового тракту, багато в чому стан кишкового мікробіому.
А корисні бактерії люблять клітковину, тому варто їсти овочі, фрукти, ягоди, крупи, злаки, бобові, горіхи та насіння. Не забувайте також додавати до свого раціону квашену капусту та солоні огірки.
"Важливо пам'ятати, що краса і молодість є суб'єктивними і можуть відрізнятися від людини до людини. Прийняття своєї індивідуальності та вжиття заходів, спрямованих на загальне благополуччя, може допомогти вам виглядати і почуватися якнайкраще в будь-якому віці", - розповіла Ольга Малліані.
Раніше дієтолог розповідала, які продукти потрібно їсти зараз, щоб уникнути хвороб взимку.
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