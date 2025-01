Оминайте його стороною. Вчені назвали найнебезпечніший вид хліба

Дізнайтеся, яке молоко найкорисніше, на думку українського вченого.

Також читайте про 5 найгірших для здоров'я сніданків, до яких ми звикли.

В матеріалі використано такі джерела - Nutrients, Eat this, not That, Facebook-сторінка тренера Віктора Мандзяка.