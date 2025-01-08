Оминайте його стороною. Вчені назвали найнебезпечніший вид хліба

Фахівці в галузі харчування та дієтології попереджають про небезпеку, яку може нести певний вид хліба для здоров'я людини.

То ж який вид хліба треба обмежити у своєму раціоні - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який хліб найшкідливіший?

Зокрема, найбільш шкідливим визнано білий хліб із рафінованого борошна.

Чому білий хліб небезпечний?

Високий глікемічний індекс

Білий хліб сприяє швидкому підвищенню рівня цукру в крові, що може призводити до інсулінових "стрибків" і збільшення ризику розвитку діабету 2-го типу.

Мінімум корисних речовин

Через інтенсивну обробку борошна з нього видаляються майже всі вітаміни, мінерали та клітковина, що робить хліб "порожнім" продуктом.

Ризик ожиріння

Білий хліб має високу калорійність і низьку здатність забезпечувати тривале відчуття ситості. Це може провокувати переїдання і, як наслідок, набір зайвої ваги.

Хімічні добавки

У виробництві дешевого білого хліба часто використовують консерванти, покращувачі смаку та барвники, які можуть негативно впливати на організм.

Який хліб корисний?

Експерти радять замінити білий хліб на більш корисні варіанти, наприклад:

Житній хліб із цільнозернового борошна: містить більше клітковини та мінералів.

із цільнозернового борошна: містить більше клітковини та мінералів. Цільнозерновий хліб: сприяє стабілізації рівня цукру в крові та забезпечує організм енергією на довший час.

сприяє стабілізації рівня цукру в крові та забезпечує організм енергією на довший час. Безглютеновий хліб (для людей із непереносимістю глютену).

Здоров'я починається з правильного вибору продуктів. Білий хліб, який багато хто вважає невіддільною частиною раціону, насправді може бути прихованою загрозою для організму. Вибираючи хліб із корисними складниками, ви не лише покращуєте своє самопочуття, а й інвестуєте в довголіття.