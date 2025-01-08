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Оминайте його стороною. Вчені назвали найнебезпечніший вид хліба

Середа 08 січня 2025 13:26
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Оминайте його стороною. Вчені назвали найнебезпечніший вид хліба Фото: Який вид хліба може зашкодити організму (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Фахівці в галузі харчування та дієтології попереджають про небезпеку, яку може нести певний вид хліба для здоров'я людини.

То ж який вид хліба треба обмежити у своєму раціоні - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Який хліб найшкідливіший?

Зокрема, найбільш шкідливим визнано білий хліб із рафінованого борошна.

Чому білий хліб небезпечний?

Високий глікемічний індекс

Білий хліб сприяє швидкому підвищенню рівня цукру в крові, що може призводити до інсулінових "стрибків" і збільшення ризику розвитку діабету 2-го типу.

Мінімум корисних речовин

Через інтенсивну обробку борошна з нього видаляються майже всі вітаміни, мінерали та клітковина, що робить хліб "порожнім" продуктом.

Ризик ожиріння

Білий хліб має високу калорійність і низьку здатність забезпечувати тривале відчуття ситості. Це може провокувати переїдання і, як наслідок, набір зайвої ваги.

Хімічні добавки

У виробництві дешевого білого хліба часто використовують консерванти, покращувачі смаку та барвники, які можуть негативно впливати на організм.

Який хліб корисний?

Експерти радять замінити білий хліб на більш корисні варіанти, наприклад:

  • Житній хліб із цільнозернового борошна: містить більше клітковини та мінералів.
  • Цільнозерновий хліб: сприяє стабілізації рівня цукру в крові та забезпечує організм енергією на довший час.
  • Безглютеновий хліб (для людей із непереносимістю глютену).

Здоров'я починається з правильного вибору продуктів. Білий хліб, який багато хто вважає невіддільною частиною раціону, насправді може бути прихованою загрозою для організму. Вибираючи хліб із корисними складниками, ви не лише покращуєте своє самопочуття, а й інвестуєте в довголіття.

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В матеріалі використано такі джерела - Nutrients, Eat this, not That, Facebook-сторінка тренера Віктора Мандзяка.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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