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Омикрон вызовет вспышку: врач рассказала об опасности нового штамма COVID

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Среда 22 декабря 2021 09:31
Омикрон вызовет вспышку: врач рассказала об опасности нового штамма COVID Фото: Омикрон понемногу вытеснил Дельту (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Новый штамм коронавируса Омикрон может вызвать новую волну заболеваемости в Украине, так как он постепенно вытесняет Дельту и очень быстро распространяется.

Об этом ТСН сообщила эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.

Риски есть

"Омикрон" уже зафиксировали в Украине и ничего здесь непредсказуемого нет, поскольку штамм очень быстро распространяется, границы у нас не закрыты, люди ездят, общаются. В любом случае, риски привезти-вывезти этот штамм из страны однозначно есть", - сообщила медик.

На сегодняшний день Центр общественного здоровья зафиксировал новый штамм Омикрон в Украине, который вполне может вытеснить Дельту.

"Мне кажется, что доминирует "Дельта", но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную "Омикроном", - сообщила Сояк.

Новая вспышка возможна

"Конечно, чисто теоретически "Омикрон" может вытеснить "Дельту" и даже должен ее вытеснить. Поскольку та активная прослойка населения, которая общается, находится в общественных местах, офисах и так далее, уже переболела штаммом "Дельта" или болеет сейчас. И во всех новых случаях, конечно, будет преобладать штамм "Омикрон", если он у нас вызовет вспышку. И я думаю, что нет повода этой вспышке не быть", - рассказала медик.

Как мы ранее писали, ученые выяснили, у кого может образоваться "супериммунитет" к COVID.

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Омикрон
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