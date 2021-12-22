Омикрон вызовет вспышку: врач рассказала об опасности нового штамма COVID

Новый штамм коронавируса Омикрон может вызвать новую волну заболеваемости в Украине, так как он постепенно вытесняет Дельту и очень быстро распространяется.

Риски есть

"Омикрон" уже зафиксировали в Украине и ничего здесь непредсказуемого нет, поскольку штамм очень быстро распространяется, границы у нас не закрыты, люди ездят, общаются. В любом случае, риски привезти-вывезти этот штамм из страны однозначно есть", - сообщила медик.

На сегодняшний день Центр общественного здоровья зафиксировал новый штамм Омикрон в Украине, который вполне может вытеснить Дельту.

"Мне кажется, что доминирует "Дельта", но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную "Омикроном", - сообщила Сояк.

Новая вспышка возможна

"Конечно, чисто теоретически "Омикрон" может вытеснить "Дельту" и даже должен ее вытеснить. Поскольку та активная прослойка населения, которая общается, находится в общественных местах, офисах и так далее, уже переболела штаммом "Дельта" или болеет сейчас. И во всех новых случаях, конечно, будет преобладать штамм "Омикрон", если он у нас вызовет вспышку. И я думаю, что нет повода этой вспышке не быть", - рассказала медик.