Олю Цибульську зацькували за бажання відбудувати Ірпінь: вона відповіла (відео)

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На думку містян, Цибульська погодилась допомогти з відновленням зруйнованих внаслідок обстрілів з боку армії РФ будівель лише для того, щоб її батькам відбудували квартиру за благодійні гроші.

За словами співачки, вона мала зустрітись з мером Ірпеня, однак після хвилі хейту відмовилася.

"Після мого публічного озвучення історії з зруйнованим житлом батьків, мерія міста дійсно запросила мене на зустріч, аби я стала однією з медіа-амбасадорів відновлення Ірпеня. Після першої зустрічі де я була натхненна та щиро готова долучитись й допомагати, на мене звалилась хвиля цькування і хейту від мешканців будинку, які вважали що це історія, щоб відновити квартиру батьків благодійними коштами", - поділилася вона.

"Після цього я повідомила мера, що шокована поведінкою людей і більше на зустріч не приїхала. Допомагати в такій атмосфері - забирає здоров’я і бажання", - додала зірка.

Також артистка розповіла, що її батьки подали заявку на те, щоб отримати гроші на відновлення житла з держбюджету та чекають на законне рішення.

Вона прикріпила фото документів, зокрема, висновок архітекторів, які підтвердили, що квартира в аварійному стані.

Документи на відновлення житла батьків Олі Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Квартира батьків досі в такому ж стані. Спеціалісти, що оглядали повторювали: квартира в аварійному стані. Пошкодження несучої конструкції. Ці заключення від архітектора є у скрінах", - сказала Оля.

"Частину поверху розглядають під демонтаж і архітектор, що оглядав об’єкт сказав що будь які роботи без спеціалістів можуть бути небезпечними для життя. Тому треба чекати рішення і дій офіційної комісії. Батьки подали всі потрібні документи. В поліцію, прокуратуру, архітектуру і Дію", - говорить знаменитість.

Документи на відновлення житла батьків Олі Цибульської (фото: instagram.com/cybulskaya)

"Здавали кошти для ОСББ на ремонт даху. Зараз як усі громадяни, що постраждали від обстрілу чекають на рішення, свою чергу та періодично дізнаються про стан справ. Досі відповідь : в процесі. Чекайте. Я вірю, що все вирішиться законно, своєчасно і в порядку черги. Розумію і відчуваю напругу та втому від складних обставин. Ми всі у них. Слава Україні!", - пояснила Цибульська.

Оля Полякова показала документи на відновлення житла її батьків (фото: instagram.com/cybulskaya)