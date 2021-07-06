Оля Полякова жестко прошлась по братьям Меладзе из-за "фрика в купальнике"

Украинская певица Оля Полякова ответила на комментарий Валерия Меладзе, в котором он назвал ее "фриком в купальнике" после секс-скандала с его братом. Отметим, что артистка поддержала Ани Лорак, заявившую, что Константин Меладзе к ней домогался.

Реакция "суперблондинки" появилась на ее страничке в Instagram , где она сняла видео на эту тему.

"Член партии "Единая Россия" Валерий Меладзе в интервью Собчак назвал меня не исполнителем, а фриком в купальнике и в короне. Пришлось надеть купальник, а корону снять, чтобы задать ему несколько вопросов", - подписала Полякова видео.

В ролике она сказала, что Меладзе вместо того, чтобы ответить на вопрос Ксении Собчак о харрасменте, ушел от ответа и унизил ее.

"Очень мужской ответ, а точнее уход от ответа. Отмалчиваться и тихонечко делать денюжку - это ваш выбор и он никого не должен волновать до тех пор, пока вы тихонечко помалкиваете", - сказала певица на видео.

Также Полякова напомнила украинцам, что Валерий Меладзе скоро будет в Украине и его вообще не шокирует аннексия Крыма, он об этом молчит, зато не молчит и унижает украинскую певицу за то, что она сказала правду.

По словам Поляковой, уже 7 лет идет война на Донбассе, но братья Меладзе, как будто об этом и не слышали. Они позиционируют себя вне политики.

Полякова сказала, что позиция ничего не видеть очень выгодна грузинским мужчинам, которые пытаются усидеть "на двух стульчиках".

"Как вам это удается сидеть на двух стульчиках с благородным выражением лица? Можете это сделать прямо на сцене Atlas Weekend", - сказала Полякова.