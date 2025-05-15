Оля Полякова назвала вік, коли настає пік жіночої сексуальності

Співачка Оля Полякова розповіла, коли у жінки настає той самий момент, коли вона починає себе сприймати та готова на все. Такий пік сексуальності приходить не тоді, коли тобі 20 чи 30 років, вважає артистка.

За словами артистки, вік 40+ є піком жіночої сексуальності, оскільки саме тоді жінка відчуває себе набагато вільнішою, ніж у 20 років, коли перебуває під тиском суспільних стереотипів і навʼязаних "треба". Крім того, у цьому віці жінка вже чітко усвідомлює, що саме їй подобається в сексі, а що ні.

"У 40+ у жінки все палає і вона здебільшого звільнилася від стереотипів, а у чоловіків у цьому віці вже можуть бути проблемки. На відміну від 25-річних чоловіків. Тому я вважаю, що ідеальним у плані сексу комбо буде саме жінка 45 років і чоловік 25 років", - заявила Полякова.

Також співачка впевнена, що головним барометром якісних відносин мають бути відчуття жінки і її усвідомлення того, чого вона хоче насправді. Це розуміння може прийти до жінки не у 20 і не в 30 років, а досить часто у 40+. Саме це, вважає Полякова, і є причиною, чому жінки у цьому віці йдуть з сімʼї.

Оля Полякова висловилася про жіночу сексуальність (скріншот)

"Діти виросли і вона розуміє, що прожила не своє життя. Вона думала про всіх. Про маму, для якої закінчила виш. Про чоловіка, адже суспільство вважає, що треба мати сімʼю, про дітей, яких потрібно виростити у парі. А потім усвідомлення, що весь час вона була як у тюрмі. І вона думає - а де в цьому я? Де мої інтереси? Де моє життя? І вони починають жити", - пояснила артистка.

Співачка переконана, що щасливою жінка може стати тоді, коли зрозуміє, що найближча і найрідніша для неї людина - це вона сама. Тому ставиться до себе, наголосила Полякова, надважливо з безумовною любовʼю - саме так, як ставиться до своєї дитина мама.

"Треба стати мамою самому собі. Виплекати, вилюбити, потурбуватися, полюбити ту маленьку дівчинку так, наче, це твоя дитина. Колись це відбулося зі мною, а до цього я цю дівчину в собі не любила, як я її мучила, я над нею знущалася", - згадує зірка.

При цьому Полякова підкреслює, що дуже великий вплив на її самооцінку мав її чоловік, оскільки до стосунків з ним вона була абсолютно невпевнена у собі.

"Я була красива як сонце. Висока, ногаста, породиста. Ноги, шия, просто абсолютно виняткові гени. І абсолютно в собі не впевнена. Але я зустріла свого чоловіка, який цілковито мною захоплювався, 24 на 7 і який зробив так, щоб я стала у собі впевнена", - зазначила вона.