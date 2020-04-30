Оля Полякова с дочкой подцепили коронавирус: температура под 41

Оля Полякова сообщила, что она в тяжелой форме переболела коронавирусом со своей дочкой Алисой. Украинская звезда поделилась историей заражения в прямом эфире с Дмитрием Гордоном. Отметим, что суперблондинка каждый вечер ведет трансляции из своего Instagram, где общается со знаменитостями. Гордон и певица обсуждали вопрос о том, когда же закончится карантин в Украине.

В новом выпуске такого шоу Оля и рассказала, что подцепила COVID-19 во время поездки в США, а именно в Майами.

"Честно? Я уже переболела. Я была в Майами!" - поделилась Полякова.

По словам звезды, она заразилась от младшей дочери. Семья принимала антибиотики, чтобы побороть болезнь.

"Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели", — рассказала певица.

Полякова не сообщила, делали ли они с дочерью тесты на определение инфекции.

Цитату певицы можно услышать с 11 минуты видео.

Оля Полякова рассказала, как переболела коронавирусом (YouTube)

Как мы ранее писали, украинские медики рассказали, когда в стране утихнет COVID-19.