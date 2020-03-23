Ольга Куриленко рассказала, как поборола коронавирус: провожу время с сыном

Ольга Куриленко, голливудская актриса из Украины, вылечилась от коронавируса. "Девушка Бонда" сообщила в своем Instagram о симптомах COVID-19 и о том, как ей удалось победить страшную болезнь.

40-летняя актриса и модель рассказала, что в первую неделю болезни чувствовала себя очень плохо. У нее была очень высокая температура, она почти все время лежала и очень много спала.

"Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - пишет актриса.

На вторую неделю температура больше не повышалась, но появился легкий кашель, усталость осталась.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!" - написала Куриленко.

Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса (скрин: instagram.com/olgakurylenkoofficial)

Напомним, что уроженка Бердянска, прославившаяся благодаря роли в одном из фильмов "бондианы" "Квант милосердия", заболела 17 марта. Она обратилась в больницу Лондона, где сейчас живет, с высокой температурой. После того, как диагноз подтвердился, ее отправили на лечение домой, поскольку больницы переполнены.

Ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине распространился уже в 9 областях, лидером стал Киев с 29 зараженными, 14 из них летели в столицу из Женевы одним рейсом.