Олена Тополя "засвітила" спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото

Українська співачка Олена Тополя, відома раніше під псевдонімом Alyosha, влаштувала справжній фурор у мережі, поділившись ефектною фотосесією в червоному латексному боді.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.
Дружина Тараса Тополі не припиняє дивувати шанувальників сміливими образами. Цього разу зірка опублікувала серію спекотних знімків, на яких постала у відвертому червоному латексному боді та блискучих підборах.
Дружина Тараса Тополі показала пікантну фотосесію (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Співачка, яка є багатодітною мамою, продемонструвала ідеальну фігуру.
Олена Тополя показала відверті фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)
На фото Олена позує в зухвалих позах, демонструючи бездоганну фігуру, витончену талію і довгі ноги. Яскравий образ доповнили ефектний макіяж і зачіска в стилі 90-х, що додало ще більше глянцевого шарму.
Олена Тополя показала пікантні фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Фоловери української співачки тут же почали коментувати відверті фото. Однак їхні думки розділилися: одні вважають, що Олена має чудовий вигляд, а інші розкритикували її за провокаційний образ:
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли Олену Тополю в новій фотосесії (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Олена Тополя - українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення-2010" в Осло, де посіла 10-те місце.
Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони узаконили свої стосунки у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.
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