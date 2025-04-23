Олена Тополя "засвітила" спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото

Українська співачка Олена Тополя, відома раніше під псевдонімом Alyosha, влаштувала справжній фурор у мережі, поділившись ефектною фотосесією в червоному латексному боді.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Дружина Тараса Тополі не припиняє дивувати шанувальників сміливими образами. Цього разу зірка опублікувала серію спекотних знімків, на яких постала у відвертому червоному латексному боді та блискучих підборах.



Дружина Тараса Тополі показала пікантну фотосесію (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка, яка є багатодітною мамою, продемонструвала ідеальну фігуру.



Олена Тополя показала відверті фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На фото Олена позує в зухвалих позах, демонструючи бездоганну фігуру, витончену талію і довгі ноги. Яскравий образ доповнили ефектний макіяж і зачіска в стилі 90-х, що додало ще більше глянцевого шарму.

Олена Тополя показала пікантні фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Як відреагували в мережі

Фоловери української співачки тут же почали коментувати відверті фото. Однак їхні думки розділилися: одні вважають, що Олена має чудовий вигляд, а інші розкритикували її за провокаційний образ:

"Олено, маєте мегакрутий вигляд. І це мати трьох дітей"

"Яка розкішна, ці ноги"

"Красиві фотографії"

"Шикарна"

"Фігура супер, але не в такій дешевій фотосесії"

"Огидно, якщо чесно. Схожа на кобилу. Якась дешева фотосесія"

"Сміливо. Але в стилі ескортниці ви мені не дуже сподобалися. Можливо, справді, фотограф зробив свою роботу не дуже. Або ви так задумали"

"Жахливо"

"Вам така фотосесія не личить"

"Ви така красуня, але ця зйомка - кап..ць"

"У житті ви набагато красивіші. Ця зйомка вашу красу "з'їла".



Користувачі мережі неоднозначно сприйняли Олену Тополю в новій фотосесії (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Олена Тополя - українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення-2010" в Осло, де посіла 10-те місце.

Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони узаконили свої стосунки у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.