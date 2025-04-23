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Олена Тополя "засвітила" спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото

Середа 23 квітня 2025 14:08
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Олена Тополя "засвітила" спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Катерина Собкова

Українська співачка Олена Тополя, відома раніше під псевдонімом Alyosha, влаштувала справжній фурор у мережі, поділившись ефектною фотосесією в червоному латексному боді.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Дружина Тараса Тополі не припиняє дивувати шанувальників сміливими образами. Цього разу зірка опублікувала серію спекотних знімків, на яких постала у відвертому червоному латексному боді та блискучих підборах.
Олена Тополя &quot;засвітила&quot; спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото
Дружина Тараса Тополі показала пікантну фотосесію (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Співачка, яка є багатодітною мамою, продемонструвала ідеальну фігуру.
Олена Тополя &quot;засвітила&quot; спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото
Олена Тополя показала відверті фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

На фото Олена позує в зухвалих позах, демонструючи бездоганну фігуру, витончену талію і довгі ноги. Яскравий образ доповнили ефектний макіяж і зачіска в стилі 90-х, що додало ще більше глянцевого шарму.

Олена Тополя показала пікантні фото (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Як відреагували в мережі

Фоловери української співачки тут же почали коментувати відверті фото. Однак їхні думки розділилися: одні вважають, що Олена має чудовий вигляд, а інші розкритикували її за провокаційний образ:

  • "Олено, маєте мегакрутий вигляд. І це мати трьох дітей"
  • "Яка розкішна, ці ноги"
  • "Красиві фотографії"
  • "Шикарна"
  • "Фігура супер, але не в такій дешевій фотосесії"
  • "Огидно, якщо чесно. Схожа на кобилу. Якась дешева фотосесія"
  • "Сміливо. Але в стилі ескортниці ви мені не дуже сподобалися. Можливо, справді, фотограф зробив свою роботу не дуже. Або ви так задумали"
  • "Жахливо"
  • "Вам така фотосесія не личить"
  • "Ви така красуня, але ця зйомка - кап..ць"
  • "У житті ви набагато красивіші. Ця зйомка вашу красу "з'їла".

Олена Тополя &quot;засвітила&quot; спокусливі форми в латексному боді: гарячі фото
Користувачі мережі неоднозначно сприйняли Олену Тополю в новій фотосесії (фото: instagram.com/alyoshasinger)

Олена Тополя - українська співачка, композитор і автор пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення-2010" в Осло, де посіла 10-те місце.

Заміжня за лідером гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Вони узаконили свої стосунки у 2013 році. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.

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