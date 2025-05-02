Олена Мозгова показала себе в юності: як вона виглядала в 16 років (фото)

Вона продемонструвала, який вигляд мала 35 років тому - тобто в 1990-му році.

"1990-й рік. Мені 16-й минало. Знайшла в архівах свої дві перші пісні "Білі лілеї" і "Ти згадай", які було записано якраз у цей час. Скоро опублікую", - зазначила продюсерка.

На фото 16-річна Мозгова позує перед камерою, схрестивши руки на грудях. Її погляд, спрямований прямо в об'єктив, здається серйозним і зосередженим, але водночас у ньому відчувається юнацька безпосередність.

На ній світла футболка кольору морської хвилі, кілька тонких ланцюжків на шиї, один з яких із хрестиком, і годинник на лівому зап'ясті.



Який вигляд Олена Мозгова мала в 16 років (фото: instagram.com/olenamozgova1)

У коментарях до публікації фоловери відзначили природну красу Олени.

Що відомо про Олену Мозгову

Олена народилася 9 лютого 1974 року в Києві в родині видатного композитора та співака Миколи Мозгового.

Після закінчення музичної школи вона вступила до Київського національного університету культури та мистецтв.

З 2001 року Мозгова працювала на Першому національному телеканалі України, де обіймала посаду директора творчого об'єднання творчих музичних і розважальних програм.

Має трьох доньок від різних шлюбів.

У середині 1990-х років у Мозгової почалися стосунки з популярним співаком Олександром Пономарьовим. Хоча батько Олени не схвалював цей вибір, він не завадив їхнім почуттям. У 1998 році у пари народилася спільна донька Євгенія.

Також була одружена зі співаком Володимиром Ткаченком, який відомий також як Девід Аксельрод. У 2015 році народила йому доньку Соломію.



Олена Мозгова зараз (фото: instagram.com/olenamozgova1)