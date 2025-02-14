UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Олена Кравець вперше за довгий час показала батьків і розповіла про хворобу мами

Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка та телеведуча Олена Кравець вперше за тривалий час показала обох батьків.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Зі слів Олени, її батьки під час війни живуть у Кривому Розі. Ведуча зазначила, що кілька років тому її мама перенесла інсульт, і тепер її доглядає 86-річний батько.

Кравець має намір перевезти своїх рідних ближче до Києва, де вона зараз мешкає, і звернулася до своїх шанувальників з цим проханням.

Крім того, вона поділилася фото з усміхненими батьками.Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)

"Це фото зроблене 27 травня 2019 року в день татового ювілею на честь 80-річчя. Бачите, який парубок? А то! Зараз йому 86 і він ще більший мій герой, адже доглядає за коханням всього його життя, моєю мамою, яка два роки тому перенесла інсульт і тепер потребує піклування. Хочу перевезти їх ближче до себе з Кривого Рогу", - написала знаменитість.

Реакція фанів

Прихильники акторки побажали швидко знайти для її родини нове житло та забезпечити їхню безпеку.

  • Завтра мій чоловік звʼяжеться з товаришем, який, скоріш за все, зможе допомогти з житлом або з пошуком житла
  • Бажаю знайти найкращий будинок, у Кривому Розі зараз не дуже спокійно
  • Гарні люди і батьки! Мамі одужання. Батьку повага
  • Добре, коли батьки живі
Читайте РБК-Україна в Google News
Олена КравецьНовини шоу-бізнесу