Олена Кравець вперше за довгий час показала батьків і розповіла про хворобу мами
Українська акторка та телеведуча Олена Кравець вперше за тривалий час показала обох батьків.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Зі слів Олени, її батьки під час війни живуть у Кривому Розі. Ведуча зазначила, що кілька років тому її мама перенесла інсульт, і тепер її доглядає 86-річний батько.
Кравець має намір перевезти своїх рідних ближче до Києва, де вона зараз мешкає, і звернулася до своїх шанувальників з цим проханням.
Крім того, вона поділилася фото з усміхненими батьками.Олена Кравець (фото: instagram.com/lennykravets)
"Це фото зроблене 27 травня 2019 року в день татового ювілею на честь 80-річчя. Бачите, який парубок? А то! Зараз йому 86 і він ще більший мій герой, адже доглядає за коханням всього його життя, моєю мамою, яка два роки тому перенесла інсульт і тепер потребує піклування. Хочу перевезти їх ближче до себе з Кривого Рогу", - написала знаменитість.
Реакція фанів
Прихильники акторки побажали швидко знайти для її родини нове житло та забезпечити їхню безпеку.
- Завтра мій чоловік звʼяжеться з товаришем, який, скоріш за все, зможе допомогти з житлом або з пошуком житла
- Бажаю знайти найкращий будинок, у Кривому Розі зараз не дуже спокійно
- Гарні люди і батьки! Мамі одужання. Батьку повага
- Добре, коли батьки живі