ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Олег Винник вспомнил, как и за что его жестоко избили в детстве: был шрам

STYLERПерсоны    03.09.2019 - 20:06
Олег Винник вспомнил, как и за что его жестоко избили в детстве: был шрам
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник сделал откровенное признание о своей юности

Олег Винник мог жениться в юном возрасте, однако этому помешали его родители. Об этом певец рассказал в интервью программе "Утро с Украиной"

"Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен… Мама любит. Если она любит, не нужно ничему учить. Значит и любовь будет у тебя в сердце. С этим я иду по жизни и желаю, чтобы у каждого так было", - рассказал артист.

Олег Винник вспомнил, как и за что его жестоко избили в детстве: был шрам

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

В целом же родители будущую звезду никогда ни к чему не заставляли. Мама позволяла Олегу практически все. Но была история, когда он свою понимающую маму таки довел.

В 14 лет Винник зациклился на покупке мотоцикла. Но родители боялись за жизнь сына, поэтому категорически отказали. В ответ Олег объявил голодовку.

"Я захотел мотоцикл и неделю не ел. Ну и все, мать не удержалась – так прутом меня избила, что у меня там месяц был шрам", - признался Винник.

Олег Винник вспомнил, как и за что его жестоко избили в детстве: был шрам

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Кстати, слушайте топ песен для волчиц, невест и Натали от Олега Винника.

Сльози на землі: Олег Винник призывает к восстановлению мира в нашей стране новой песней Под Киевом отважная фанатка Винника прошла ради него 30 км
Новости Украины Олег Винник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь