Олег Винник вспомнил, как и за что его жестоко избили в детстве: был шрам

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник сделал откровенное признание о своей юности

Олег Винник мог жениться в юном возрасте, однако этому помешали его родители. Об этом певец рассказал в интервью программе "Утро с Украиной"

"Мама поняла, что я хочу жениться. Я был еще очень молод и влюбился. Все-таки мать почувствовала, что это не тот случай. Опять могу сказать, что отвели мать и отец, и я за это им очень благодарен… Мама любит. Если она любит, не нужно ничему учить. Значит и любовь будет у тебя в сердце. С этим я иду по жизни и желаю, чтобы у каждого так было", - рассказал артист.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

В целом же родители будущую звезду никогда ни к чему не заставляли. Мама позволяла Олегу практически все. Но была история, когда он свою понимающую маму таки довел.

В 14 лет Винник зациклился на покупке мотоцикла. Но родители боялись за жизнь сына, поэтому категорически отказали. В ответ Олег объявил голодовку.

"Я захотел мотоцикл и неделю не ел. Ну и все, мать не удержалась – так прутом меня избила, что у меня там месяц был шрам", - признался Винник.

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

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