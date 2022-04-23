Окупанты убили в Мариуполе двух талантливых девочек: не забудем наших ангелочков

"Война забирает самых лучших. В Мариуполе погибли две девочки, две чудесные маленьких актрисы Елизавета и Соня. Обе играли Люсси в постановке мариупольского театра "Концепция" в "Лев, Волшебница, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии", - написал Андрющенко.

Он отметил, что в этом печальном событии есть некий символизм, так как эта книга была написана во время бомбардировки Британии нацистами.

"Какой печальный символизм с учетом того, что Хроники Нарнии родились в Лондонском метро во время бомбардировки нацистами Британии. Мы очень сочувствуем родным и близким, и никогда не забудем талантливых ангелочков. Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", - добавил советник мэра Мариуполя.

Также он разместил фотографии погибших девочек.

Фото: В Мариуполе погибли две юные актрисы Елизавета и Соня