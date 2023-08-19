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Окупанти насильно відправили на фронт українця, щоб "спокутував гріх перед Росією": історія полоненого

Полонений Євген Калашніков зустрівся із матір'ю (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

Російські військові насильно відправили жителя Новоазовська на війну проти ЗСУ у якості покарання за те, що той був проти проходу окупантів. При першій же можливості він здався у полон.

Про це повідомляє канал "Хочу жить" в Telegram.

Що відомо про полоненого

"Євген Калашніков з окупованого Новоазовська в Донецькій області. Його незаконно мобілізовано в окупаційну армію РФ. Євген планував одразу здатися в полон українським військовим у разі, якщо потрапить на передову. Так і сталося. Під час підготовки до штурму йому вдалося втекти та дістатися позицій ЗСУ", - зазначається у повідомленні.

Хлопець зустрівся із матір'ю, якій довелося перетнути кілька кордонів, щоб зустрітися з сином. Натомість сотні російських військовополонених чекають, коли російська влада згадає про них.

Євген Калашніков з мамою (скриншот із відео)

Як військовий здався у полон

"24-го (лютого 2022 року. - Ред.) я створив групу "Похорони нашого майбутнього", де висловлював антиросійські настрої. Потім я ховався від мобілізації, але у листопаді по своїй дурості зняв на відео стратегічний міст. Мене взяли військові, тоді передали ФСБ-шникам і ті довго зі мною працювали. Вони вирішили, що я начебто спокутую гріхи перед Росією, хоча я громадянин України. Мене відправили на швидку підготовку, тоді я був 5-6 днів "ходаком", - розповів військовий.

У якості покарання Євгену наказали йти першим під час штурму.

"У мене була біла футболка. Я її носив як талісман. Коли на позиції прилетіла українська пташка (дрон. - Ред), почався мінометний вогонь, ДНРівці поховались і сиділи в окопах, я швидко перетнув поле, почав махати футболкою, що я здаюся", - розповів військовий. 

 

Раніше ми писали про те, у яких умовах живуть російські полонені в Україні.

Зазначимо, що за даними Мін'юсту, Україна витрачає близько 10 тис. грн на місяць на утримання одного полоненого росіянина.

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