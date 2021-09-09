В октябре 2021 нас ждут три магнитные бури: опасные даты

Что такое магнитная буря и когда ее ждать в октябре?

Магнитной, или геомагнитной бурей принято называть нарушение магнитосферы Земли, которое возникает при очень

Такое воздействие может длиться как несколько часов, так и несколько дней, вызывая сбои в работе техники, а также ухудшение самочувствия у людей.

В октябре наиболее вероятными датами магнитных бурь являются:

1 октября (слабые магнитные потоки),

29 октября (незначительные магнитные колебания),

30 октября (продолжающаяся слабая буря).

На кого и каким образом влияют магнитные бури?

Эксперты говорят, что около 60% людей восприимчивы к воздействию магнитных бурь. Геомагнитные колебания особенно небезопасны для метеочувствительных людей, тех, у кого есть проблемы с сердцем, сосудами, гипертоников, гипотоников, людей с хроническими недугами, психически нестабильных людей.

Интересно, что выраженность симптоматики напрямую зависит от региона проживания: чем ближе вы находитесь к полюсам, тем сильней будут признаки недомогания.

Самый распространенный симптом при магнитной буре - сильные головные бури и даже мигрени. Может скакать давление, нарушаться сердечный ритм.

Также во время магнитных бурь могут быть следующие симптомы:

апатия и упадок сил

раздражительность и вспышки гнева

головокружения и вялость

риск обострения хронических заболеваний

Как улучшить состояние при бурях

Врачи советуют больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, но избегать палящего солнца.

Из рациона следует исключить алкоголь, стимулирующие напитки - кофе, крепкий чай, какао, колу, энергетики. Также нужно отказаться от тяжелой пищи и не переедать.

Не следует перетруждаться, как физически, так и эмоционально. Следует отложить решение важных задач на другие дни.

Поможет полноценный сон (7-8 часов) в проветриваемом помещении.

А тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем, которые могут обостриться, врачи советуют держать необходимые лекарства рядом.