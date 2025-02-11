Окситоцин, дофамін, серотонін. Як саме інтим впливає на жіночий організм?

Інтимна близькість між жінкою та чоловік - незамінний аспект життя. Чи впливає наявність статевого життя, чи його відсутність на гормональний фон жінки, на менструальний цикл?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікарка-гінекологиня Людмила Шупенюк, яка має понад 30 років досвіду.

Як впливає секс на життя жінки?

За словами експертки, статеве життя жінки бути пов'язано, особливо в певні періоди її життя.

"Тому що, знаєте, коли жінка в розквіті, організм все, як то кажуть, компенсує", - зазначила Людмила.

За її словами, саме інтимне життя дає отримати дофамін і серотонін.

"А от коли вже є певні гормональні недостатності, коли є певні стани, під час хорошого інтиму, ми розв'язуємо дуже багато питань. Знижується рівень кортизолу, інсуліну, підвищується рівень окситоцину, пролактину, тобто наші гормони реагують і на нашу емоцію, і на нашу фізіологію, і це є такий допінг. Це так задумано природою, це можливість отримати дофамін і серотонін", - розповіла Шупенюк.

"Хтось заїдає, щоб це отримати, хтось використовує алкоголь, наркотики, а хтось використовує інтимне життя. Мені здається, що це кращий спосіб", - додала вона.

Гінеколог додала, що їй як жінці і як лікарю, дуже хочеться, щоб інтимне життя було повноцінним.

"І з мого бачення повноцінне - це коли є біля тебе людина, з якою ти ділиш не тільки емоцію, фізична близькість це як продовження", - сказала лікар.

Шупенюк зазначила, що якщо цього немає, це не означає, що це життя неповноцінне.

"Ми можемо сублімувати сексуальну енергію в багато речей, починаючи з вишивання хрестиками, закінчуючи танцями, спортом тощо", - резюмувала медик.

За її словами, якщо у людини є потреба в сексі - це добре, але якщо немає - ми не можемо розказувати їй, що це необхідно.