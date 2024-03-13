ОКР, депресія, булімія: 5 українських зірок, які зізналися у своїх психічних розладах

Олександр Волошин

Навесні минулого року блогер та ексчоловік співачки Анни Трінчер Олександр Волошин поділився, що почав проходити курс лікування та приймати антидепресанти.

Пізніше зясувалося, що йому поставили діагноз "депресія із обсесивним розладом".

Олександр Волошин (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Саме через цей психічний розлад, зізнавалися Анна та Олександр, вони розлучилися.

"Найважче, не *обнутися самій. Це постійне порання тривожних, нав'язливих, власних думок. І ти постійно в цьому гівні варишся. В цьому то й проблема конкретно депресії, яка була у Саші, що він уходив в себе і ставав дуже негативно налаштованим до мене. Я відчувала роздратування", - розповідала виконавиця в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Олександр Волошин і Анна Трінчер (фото: instagram.com/voloshyn_xx)

Wellboy

Співак Антон Вельбой свого часу мав психологічний розлад, який, на щастя, йому вдалося побороти.

Ця проблема виникла у нього після участі в популярному талант-шоу Х-фактор.

Так, у 2019-му артист став учасником 10-го сезону шоу і в команді Насті Каменських дійшов до фіналу, де посів третє місце з авторською піснею "Вітер".

"Відчуття таке, що ти заходиш в магазин і ти настільки втратив власну думку, що не знаєш, що купити. Я не їв, тому що я не міг зробити вибір. Панічні атаки це називається", - розповів артист.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)

"Папа дзвонить, ми повинні були з ним зустрітися, говорить: "Алло, де ти там? Я вже на Палаці Спорту (ст. метро)". А я не можу вийти з гуртожитку і просто дійти", - ділився виконавець.

Точну назву свого захворювання співак не озвучив, але розповів, що його стан погіршився настільки, що він уже майже не вставав з ліжка і ні з ким не спілкувався. Після цього його забрали додому батьки. Мама Вельбоя відвела його до психіатра, який підібрав відповідне лікування і виписав антидепресанти.

Саме розуміння і допомога батьків допомогли йому впоратися з такою ситуацією. Вони поступово вчилися соціалізуватися, виходили гуляти у двір, потроху Антон починав говорити. Він відмовлявся від їжі і викинув телефон.

Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy​​​​​​​)

Раміна Есхакзай

Журналістка Раміна Есхакзай страждає на РХП (розлад харчової поведінки). Раніше у неї вже було це захворювання. Цього разу знаменитість вирішила не зволікати й одразу звернулася за професійною допомогою.

Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)

Олександра Заріцька

Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька у підлітковому віці також стражадала на розлад харчової поведінки.

"Свого часу я пробувала всі дієти, зокрема й голодування. Пам'ятаю, тоді було дуже модно голодувати, і всі були підписані на паблік "40 кг". Там дівчата ділилися своїм досвідом, як сидять лише на воді, їдять виключно фрукти чи вдаються до інших жорстких способів схуднення", - розповідала виконавиця.

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

"Багато підлітків були під впливом цих "трендів" і не усвідомлювали, що це вбивство для організму. Їм просто хотілося бути, як всі. Я починала всі ці дієти, не їла по декілька днів, а потім, за класикою, були зриви, психи, сльози – і так це все перетворилося на звичку", - ділилася вона.

За словами артистки, все, що їй тоді потрібно було, це хороший терапевт, який з нею пропрацював би її комплекси і прищепив любов до себе. Зараз, каже Олександра, у неї вже немає залежності від їжі.

Олександра Заріцька (фото: instagram.com/kazka.band)

Санта Дімопулос

У своїх соцмережах співачка Санта Дімопулос розповідала, що багато років тому у неї був тяжкий емоційний стан. Тоді вона зіштовхнулася з анорексією та булімією.

"Я навіть не думала про те, аби попросити про допомогу. Чомусь було соромно", - казала зірка.

Тому виконавиця вирішила самотужки впоратися зі своїми хворобами. До слова, вона прочитала чимало книг, почала спілкуватися з різними людьми, а головне - полюбила себе.

Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)