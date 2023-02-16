В окопах дуже холодно. Волонтер просить українців допомогти ЗСУ

Українські військові на передовій потребують теплих тактичних рукавичок та хімічних грілок. Як відомо, в окопах дуже холодно.
Про терміновий збір коштів на потрібні захисникам речі повідомила відома волонтерка Наталія Юсупова на Facebook.
"Завтра потрібно викупити 100 тактичних теплих рукавичок - 40 тисяч гривень та 200 хімічних грілок, бо дуже холодно в окопах. Дуже прошу, кожна копійка, це допомога! З понеділка сплатила автомобіль 180 тисяч, учора купила 4 рації Моторола -111 тис." приціл 39 682 грн, сьогодні сплатила 130 одиниць одягу для тяжко поранених, флісові кофти та штани – 59250 грн", - розповіла волонтер.
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
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