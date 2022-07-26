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"Окончательный платеж": украинцам на е-мейл массово поступают опасные письма

В Украине активизировались мошенники (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

В Украине зафиксированы массовые рассылки опасных электронных писем на email. Их нашим гражданам присылают россияне.

Об этом предупреждают в пресс-службе Госспецсвязи.

Как выглядят письма и чем они опасны

Электронные письма имеют тему "Окончательный платеж" и содержат одноименный вложенный файл в виде TGZ-архива.

Сам же архив содержит EXE-файл, который классифицирован как .NET-даунлоадер RelicRace, предназначенный для загрузки (в основном из OneDrive), декодирования и запуска в памяти вредной .NET-программы RelicSource.

При этом открытие архива, предупреждают в Госспецсвязи, приведет к загрузке на компьютере вредоносных программ и, как следствие, краже данных.

Вот так выглядят опасные письма (cert.gov.ua)

Специалисты связывают эту преступную схему с российским хакактивистами из группировки UAC-0041.

Ранее мы писали, что мошенники во время войны в Украине запустили несколько совершенно новых схем.

Также читайте, как обманывают с перевозками во время войны через сайт BlaBlaCar.

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мошенническая схема