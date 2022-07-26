"Окончательный платеж": украинцам на е-мейл массово поступают опасные письма

В Украине зафиксированы массовые рассылки опасных электронных писем на email. Их нашим гражданам присылают россияне.
Об этом предупреждают в пресс-службе Госспецсвязи.
Электронные письма имеют тему "Окончательный платеж" и содержат одноименный вложенный файл в виде TGZ-архива.
Сам же архив содержит EXE-файл, который классифицирован как .NET-даунлоадер RelicRace, предназначенный для загрузки (в основном из OneDrive), декодирования и запуска в памяти вредной .NET-программы RelicSource.
При этом открытие архива, предупреждают в Госспецсвязи, приведет к загрузке на компьютере вредоносных программ и, как следствие, краже данных.
Вот так выглядят опасные письма (cert.gov.ua)
Специалисты связывают эту преступную схему с российским хакактивистами из группировки UAC-0041.
Ранее мы писали, что мошенники во время войны в Украине запустили несколько совершенно новых схем.
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