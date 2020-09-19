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На оккупированном Донбассе жалуются на червивую воду из кранов: фото "живности"

Автор: Владимир Костырин

В Макеевке червей в воде обнаружили жители домов в разных районах

На Донбассе в оккупированной Макеевке жалуются на "живность" в воде в жилых домах. Люди рассказывают о червях, которых обнаруживают в воде из кранов.

Об этом передал в своем Twitter блогер под ником "БыльБылева".

Также в сети опубликовали фото с такими маленькими червяками, которые стали появляться в воде.

Подобный "сюрприз" наблюдают жители нескольких районов захваченного боевиками "ДНР" города.

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"Макеевка. Восточный. Набрали в ванну воды. Ужаснулись. В воде мелкие черви!!! Западная: то же самое", - рассказал блогер.

В оккупированной Макеевке в домах из крана льется вода с червями (фото: twitter.com/Bylbyleva)

В сети иронизируют над ситуацией и пытаются отыскать свои "плюсы" в такой проблеме с водой. Также пользователи интернета отмечают, что на оккупированных территориях это и не сюрприз вовсе.

  • Ну, вода - живая, не все так плохо. Могло быть "напичкана" химией.
  • Мотыль бесплатно, повезло - если любители рыбалки
  • Они хотели, чтобы было как в Крыму. Они это получили... еда и вода вместе!
  • Видели, что покупали...

Ранее сообщалось, что жители Донецка рассказали про оккупированный город и пожаловались на безработицу и плохие условия.

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