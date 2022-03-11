Оккупаны убили экс-проректора Харьковского Национального университета внутренних дел и его внучку

Валерий Московец, бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел (ХНУВД), полковник, погиб от рук оккупантов. Вместе с ним ушла и его 21-летняя внучка Настя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Антона Геращенко.

Российский оккупант прямым попаданием попал в жилой дом в Дергачах. Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия", - говорится в сообщении.

"Сегодня трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Иванович Московец.

Произошло это 11 марта после обстрела Дергачей Харьковской области.

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