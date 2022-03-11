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Оккупаны убили экс-проректора Харьковского Национального университета внутренних дел и его внучку

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Дергачи, Пятница 11 марта 2022 18:15
Оккупаны убили экс-проректора Харьковского Национального университета внутренних дел и его внучку Коллаж РБК-Украина: Бывший проректор ХНУВД Московец погиб от авиаудара под Харьковом
Автор: Светлана Мащенко

Валерий Московец, бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел (ХНУВД), полковник, погиб от рук оккупантов. Вместе с ним ушла и его 21-летняя внучка Настя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Антона Геращенко.

Произошло это 11 марта после обстрела Дергачей Харьковской области.

"Сегодня трагически погиб бывший проректор Харьковского Национального университета внутренних дел, полковник Валерий Иванович Московец.

Российский оккупант прямым попаданием попал в жилой дом в Дергачах. Погибла также его 21-летняя внучка Анастасия", - говорится в сообщении.

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