Оккупанты жутко опозорились, снимая "победоносный" репортаж о ТОС: видео мгновенной кармы

Сам ролик попал в сеть. На кадрах видно, как военные РФ стреляют из "Солнцепека", а съемочная группа делает об этом сюжет. Российский "военкор" Семен Еремин комментировал происходящее.

"Я не представляю, что происходит в месте, куда эти ракеты попадают. Помимо разрушительного термобарического эффекта, это деморализирующая, очень мощная история", - рассказывает пропагандист, расхваливая эту РСЗО.

Также, по его словам, сначала украинцев пытались напугать через громкоговорители - мол, это был "пряник". А после задействовали "такой очень страшный кнут".

"О котором только если услышать... Так, прилет!" - закончил он свою угрожающую речь испуганным возгласом, буквально через секунд 50 после залпа.

Украинские военные за это время вычислили огневую точку противника и тут же ее накрыли, показав, что такое настоящая сила и мастерство.

"Я так понимаю, позицию засекли скорее всего" - убегая к авто говорил пропагандист на камеру.

Далее последовал взрыв, и "кнут", которым кичился рашист, был уничтожен.

"Только что украинская артиллерия отработала в наш район. Ну... этого следовало ожидать, потому что ТОС - это артиллерийская система ближнего боя, можно так сказать. Бьет жестко, но недалеко. Поэтому быстренько грузимся и уходим. Быстро-быстро-быстро! Потеряли позиции и сам огнемет", - объяснял пропагандист.

Далее последовал еще один "прилет".

Видео: ВСУ ответным ударом уничтожили российский ТОС-1А "Солнцепек"