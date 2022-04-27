Оккупанты впятером изнасиловали 14-летнюю девочку: она беременна и намерена рожать

История 14-летней украинки

Несовершеннолетнюю девочку в Буче изнасиловали пять российских военных. Сейчас она беременна. Несмотря на то, что биологический отец ребенка - оккупант, она намерена оставлять малыша. Врачи сказали ей, что если сделать аборт, в будущем она не сможет иметь детей. Теперь психолог помогает девушке принять этого ребенка.



Изнасилования солдатами РФ

В целом Квитко сейчас работает с пятью девушками в возрасте 14-18 лет, которые забеременели из-за изнасилования российскими солдатами.

По состоянию на 25 апреля на горячую линию омбудсменки Людмилы Денисовой поступило обращение о 101 случае сексуальных преступлений на недавно освобожденных от российских захватчиков территориях Украины.

Среди пострадавших не только женщины, но и мужчины и дети. Самой молодой пострадавшей, с которой работает Александра, 10 лет.

"Часто насилуют девушек 14,15,16 лет. После войны в Украине будет много беременных подростков", - с горечью сообщила психолог.

Отметим, что многие молчат об этом, так как очень сильно бояться и испытывают чувство стыда.