Как оккупанты вакцинируют жителей Крыма: в сети показали "пандемичное" фото

В публикации жалуются на огромную очередь, в которой желающие вакцинироваться не соблюдают социальную дистанцию.

"Вот так все ринулись делать вакцинацию. 3-я поликлиника Симферополя явно не готова к этому количеству желающих получить вакцину. Пандемично однако)", - говорится в подписи к опубликованному фото.

Очередь на вакцинацию в Симферопольской поликлинике (фото: twitter.com/KrimRt)

Судя по фотографии, целевая группа текущего этапа вакцинации в Крыму – пенсионеры.

Стоит отметить, что вакцинация в Крыму началась в январе. Российские власти Крыма обещают прививать до 200 тысяч человек в месяц. Такими темпами чиновники рассчитывают, что до конца года прививку вакциной "Спутник V" получат 60% крымчан. Для этого на полуострове не только организовали прививочные кабинеты в больницах, но и создали выездные бригады.

Подконтрольные России крымские власти всячески агитируют крымчан делать прививки, несмотря на то, что эта вакцина не прошла всех клинических испытаний и не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.