В Крыму жителей полуострова вакцинируют российским препаратом "Спутник". Несмотря на низкие рейтинги доверия к вакцине, в поликлиниках все же собираются очереди на прививки. По всей видимости, оккупанты такого эффекта не ожидали и не протестировали процедуру вакцинации на всех этапах.
Фотографией одной из очередей в поликлинике Симферополя поделился блогер RoksolanaToday&КрымUA в Twitter.
В публикации жалуются на огромную очередь, в которой желающие вакцинироваться не соблюдают социальную дистанцию.
"Вот так все ринулись делать вакцинацию. 3-я поликлиника Симферополя явно не готова к этому количеству желающих получить вакцину. Пандемично однако)", - говорится в подписи к опубликованному фото.
Очередь на вакцинацию в Симферопольской поликлинике (фото: twitter.com/KrimRt)
Судя по фотографии, целевая группа текущего этапа вакцинации в Крыму – пенсионеры.
Стоит отметить, что вакцинация в Крыму началась в январе. Российские власти Крыма обещают прививать до 200 тысяч человек в месяц. Такими темпами чиновники рассчитывают, что до конца года прививку вакциной "Спутник V" получат 60% крымчан. Для этого на полуострове не только организовали прививочные кабинеты в больницах, но и создали выездные бригады.
Подконтрольные России крымские власти всячески агитируют крымчан делать прививки, несмотря на то, что эта вакцина не прошла всех клинических испытаний и не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.
Напомним, в начале февраля началась вакцинация жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Резников заявлял, что Украина будет использовать этот факт, как доказательство контроля территорий со стороны Российской Федерации. Киев обязательно воспользуется этим фактом в международных судах.