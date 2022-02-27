Оккупанты расстреляли под Новой Каховкой всю семью: не пожалели даже 6-летнюю Софию и 1,5-месячного Ивана
Российские солдаты расстреляли возле Новой Каховки семью из пятерых человек, которые пытались скрыться от войск оккупантов, что заходили в Херсонскую область. Враг проявил зверство еще в первый деть вторжения, 24 февраля, рассказал родственник жертв.
Об этом передает Zaxid.net.
Патрульный полицейский из Херсона Олег Федько потерял в один день обоих родителей 56-летних Анну и Олега Федько, жену Ирину и двоих детей: 6-летнюю дочь Софию и полуторамесячного сына Ивана.
Об убийстве семьи первым сообщил 25 февраля его коллега, ветеран АТО на Донбассе, "киборг" Евгений Жуков.
"Такое сообщение я получил вчера от своего коллеги: наш патрульный вывез семью в деревню к родителям под Новую Каховку. При обстреле погибла жена и ее мать. Дети мальчик 1,5 мес и девочка 6 лет в больнице" Шеф, дети патрульного тоже умерли в реанимации. Патрульный до сих пор ездит и выполняет задание, к сожалению домой попасть не может..." - написал он в своем Facebook.
Позже родной брат Олега Федько Денис в разговоре с журналистами раскрыл подробности трагедии.
Так, в первый день войны России против Украины, 24 февраля, как оккупанты вторглись в Херсонскую область, семья патрульного решила эвакуироваться из города. Сам Олег в тот момент был на службе, поэтому за женой с детьми в Херсон приехал его отец и увез в селе Веселое возле Новой Каховки.
Когда в тот же день российские войска вошли и в Веселое, что в 70 км от Херсона, семья снова решила бежать, и срочно уехала на двух авто в Новую Каховку. В первой машине были трое взрослых и ребенок, во второй - родители патрульного и его жена с детьми.
На выезде из Веселого первый автомобиль успел проскочить перед российскими солдатами, которые уже заходили в деревню, а второй автомобиль не успел.
Денис Федько рассказал, что в это время (около 16:00) говорил с мамой по телефону.
"Я говорил с матерью. Я все слышал, как мама начала кричать, что здесь (в авто) дети и как можно. Я слышал, как громко плакал маленький Ванька, ему было всего полтора месяца. А потом я услышал выстрелы, после этого была тишина, а потом снова выстрелы. Было три очереди по 2-3 выстрела. Я понял, что их просто добивали", - говорит он.
Трое взрослых погибли на месте сразу. Когда россияне отошли, родственники с первого авто вернулись и забрали детей, которые были в крайне тяжелом состоянии. Малышей успели отвезти в больницу в Новую Каховку, где они и умерли.
Олег Федько продолжает нести службу в Херсоне, и все еще не может забрать тела своей расстрелянной россиянами семьи, так как пока еще Веселое остается под контролем оккупантов.
Семья патрульного Олега Федько (фото: zaxid.net/news)
Ранее сообщалось, что под Сумами российские танки расстреляли автобус с гражданскими. Это произошло 27 февраля между Чупаховкой и Довжиком, в Ахтырском районе.
Также мы писали, что украинцы останавливают танки без единого выстрела, а также забрасывают вражескую технику коктейлями "Молотова".