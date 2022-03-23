Оккупанты опозорились с "успехами" в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику
В России отчитались об очередном удачном уничтожении "военной инфраструктуры" Украины в городе Краматорск. Правда, фото немного спутали, показав свою же сожженную технику с буквой Z на борту.
Своими успехами поделилось в Twitter подконтрольное власти СМИ РИА Новости.
"ВС России нанесли высокоточный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске", - сообщили в Генштабе оккупантов утром 22 марта.
На фото виден лежащий снаряд, сожженная техника, среди которых КамАз с буквой Z на борту.
Вероятно, они решили подать иллюстративное фото с подбитой техникой, но немного перепутали, забыв замазать букву Z в фотошопе.
Краматорск действительно часто поддается ракетно-бомбовым ударам, правда, ищет враг наши военные объекты как всегда где-то между девятиэтажек. На фото ниже результаты атаки 14 марта.
Фото: РБК-Украина
А также 18 марта.
t.me/pavlokyrylenko_donoda
Отметим, что во время бомбардировки Краматорска 22 марта в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.
Ранее мы писали, что российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.
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