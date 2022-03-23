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Оккупанты опозорились с "успехами" в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику

Новина українською →
Краматорск, Среда 23 марта 2022 09:54
Оккупанты опозорились с "успехами" в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику Фото: Оккупанты в одном из российских городров (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В России отчитались об очередном удачном уничтожении "военной инфраструктуры" Украины в городе Краматорск. Правда, фото немного спутали, показав свою же сожженную технику с буквой Z на борту.

Своими успехами поделилось в Twitter подконтрольное власти СМИ РИА Новости.

"ВС России нанесли высокоточный удар по военным объектам ВСУ в Краматорске", - сообщили в Генштабе оккупантов утром 22 марта.

На фото виден лежащий снаряд, сожженная техника, среди которых КамАз с буквой Z на борту.

Вероятно, они решили подать иллюстративное фото с подбитой техникой, но немного перепутали, забыв замазать букву Z в фотошопе.

Оккупанты опозорились с &quot;успехами&quot; в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику

Краматорск действительно часто поддается ракетно-бомбовым ударам, правда, ищет враг наши военные объекты как всегда где-то между девятиэтажек. На фото ниже результаты атаки 14 марта.

Оккупанты опозорились с &quot;успехами&quot; в Краматорске, показав свою сожженную Z-техникуОккупанты опозорились с &quot;успехами&quot; в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику

Фото: РБК-Украина

А также 18 марта.

Оккупанты опозорились с &quot;успехами&quot; в Краматорске, показав свою сожженную Z-техникуОккупанты опозорились с &quot;успехами&quot; в Краматорске, показав свою сожженную Z-техникуОккупанты опозорились с &quot;успехами&quot; в Краматорске, показав свою сожженную Z-технику

t.me/pavlokyrylenko_donoda

Отметим, что во время бомбардировки Краматорска 22 марта в очередной раз применили фосфорные боеприпасы, которые запрещены международными соглашениями.

Ранее мы писали, что российский солдат Миша приехал к нашим спецназовцам на танке и сдал его за вознаграждение.

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